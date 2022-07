El mític presentador de 'La Ruleta de la Suerte' ha estat titllat per molts com un autèntic 'sex symbol'. Míster Espanya del 1999 i protagonista els últims mesos per dur a terme el repte 'Men's Health', ha concedit una curiosa entrevista.

I així és. Jorge Fernández va reaccionar amb humor a la pregunta i va ser sincer. "Quins cabrons! En 16 anys, una, només una. Em va agafar una mica que si "a por el bote", no sé què, pim pam, una cosa va portar a l'altra i ja està. No hi ha més, no com alguns es pensen, que n'han estat moltes més". Això sí, conscient que es faria viral aquesta resposta, es va disculpar per endavant. "Quan vegi això la meva xicota veuràs, que potser no ho sap".