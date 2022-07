Magnus Carlsen es va convertir en Gran Mestre als 13 anys. És conegut per molts com el "Mozart dels Escacs". El 2013 amb 22 anys va ser Campió del Món derrotant Viswanathan Anand, sent així el segon més jove a aconseguir-ho; el 2014 va trencar un rècord proclamant-se el jugador més jove a superar els 2800 punts ELO.

És considerat un dels millors escaquistes que hi ha hagut degut a tots els seus èxits i tots els anys que porta al tron, a més de tenir el rècord de partides consecutives sense perdre, un total de 125 partides. Una de les preguntes que més es fa al voltant del noruec és sobre el seu coeficient intel·lectual, una persona comuna té un coeficient intel·lectual entre 110 i 119; es comença a considerar superdotat a partir dels 130; però... Quin és l'IQ de Magnus Carlsen? Doncs el coeficient intel·lectual del noruec és de 186, just 1 punt per sota Albert Einstein. Com veuran, Magnus Carlsen disposa d'un coeficient intel·lectual privilegiat i és una d'aquelles persones que se'ls pot considerar com a "Geni" al seu gremi.