L'actor Antonio Ibáñez ha mort als 34 anys. "He lluitat amb totes les meves forces, però no he aconseguit guanyar aquesta batalla", ha deixat escrit en el seu propi compte d'Instagram en un missatge que s'ha publicat després de la seva defunció.

Ibáñez havia participat en sèries de televisió com 'Aída', 'La que se avecina' o 'El Ministerio del Tiempo', segons informa el portal especialitzat en televisió FórmulaTV. A més, Antonio Ibáñez va ser concursant de 'The Dancer' el programa de ball que Televisió Espanyola va emetre recentment. Antonio Ibáñez ha mort a conseqüència del càncer que patia, segons el mateix va explicar fa ara un any. En el seu compte d'Instagram s'ha publicat un missatge pòstum acompanyat d'imatges en blanc i negre i altres de l'artista pintant quadres. "Tènia moltes ganes de viure i continuar creant art. Així i tot, podreu veure, sentir i tocar les meves energies més pures en tots els meus quadres. Allí us podreu perdre en la meva ànima bonica i generosa", va escriure Ibáñez en el seu comiat. L'anunci de la mort d'Antonio Ibáñez ha provocat una onada de mostres d'afecte entre companys de la professió. L'actor Nacho Guerreros, que intrerpreta a Coque en la sèrie ambientada a Montepinar, mostrant la seva "ràbia" a Instagram. "Sembla que els dolents no marxen mai i tu te'n vas molt aviat, que injust!", ha publicat. Mario de la Rosa, conegut per ser l'agent Suárez a 'La Casa de Papel' ha escrit: "Em quedo amb el teu accent, les teves escenes, els teus balls, el teu somriure, la teva generositat, la teva humilitat, el teu art, la teva llum… Celebro haver compartit amb tu aquesta part del camí" i s'ha acomiadat desitjant a Ibáñez un "bon viatge, estimat". View this post on Instagram A post shared by Antonio Ibáñez (@antonibanez) L'actor i cantant Christian Sánchez ha mostrat un cor trencat, mentre que la model espanyola Pino Montesdeoca no donava crèdit a la notícia.