La ruptura entre Shakira i Gerard Piqué continua fent parlar. Després que tots dos confirmessin la seva separació i totes les informacions que han sortit a la llum sobre els motius que haurien fet que la parella prengués aquesta dolorosa decisió, sembla que tenen molt clar que el seu amor s’ha esgotat i que els seus camins hauran de seguir per separat.

Fa uns dies parlàvem amb la mare de l’artista i ens confessava el seu desig que tots dos es reconciliessin, però en aquesta ocasió Nidia Ripoll s’ha mostrat més sincera que mai i ens ha parlat sense pèls a la llengua sobre la nova realitat de la seva filla i del futbolista.

Nidia Ripoll, mare de Shakira, assegura que ella estaria d’acord amb una reconciliació entre la seva filla i Piqué si és el que ells volen de veritat: «Si això és el que ells volen, el que els faci feliç». Quant a la relació que ella manté amb el futbolista, comenta que: «Crec que l’he de tenir, però fa molt temps que no parlo amb ell. Sí, jo crec que sí perquè nosaltres no hem lluitat». ¿Miami?

Sobre si el futur de la seva filla passa per marxar a Miami junt amb els seus fills, comenta: «Tampoc ho sé, ni m'ho ha dit, ni ho he preguntat ni se m'ha ocorregut. Ho preguntaré». Nidia Ripoll assegura que no ha parlat amb la seva filla d'aquest tema: «No en tinc ni idea. No en tenia ni idea d'això, la veritat puc assegurar que és així».

No hi ha dubte que tots aquests dubtes dels quals s’especula constantment continuen estant en l’aire, així com l’acord al qual han d’arribar tots dos per a la custòdia dels seus fills. Estan sent uns moments molt difícils per a tots dos, però en especial per a Shakira, que s’ha deixat veure en els últims mesos capbaixa.