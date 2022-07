Gerard Piqué ha estat caçat al seu cotxe a la prèvia del partit que va enfrontar el Barça amb l'Olot escoltant una de les cançons més malenconioses de la seva exparella Shakira. Si la lletra de 'Te felicito' va crear controvèrsia, aquesta és un altre nivell.

Després de les informacions que apuntaven que Gerard Piqué havia acabat la seva relació amb la seva nova amiga, sembla que el seu 'mood' musical és el més nostàlgic possible. Estarà enviant un missatge a la seva exparella?

Vegem-ho. Entre les perles de la cançó que escoltava, es tracta d'Inevitable, n'hi ha de relacionables amb la seva història personal. "Crec que alguna vegada vaig ser infidel, jugo malament fins al parquet, mai no utilitzo rellotge i per ser més franca, ningú pensa en tu com ho faig jo" fa la cançó.

La part en què s'enregistra el vídeo, on es veu Piqué entre aclaparat i pensatiu, és en què Shakira canta: “Sempre vaig saber que és millor quan cal parlar de dos començar per un mateix. Ja sabràs la situació aquí tot està pitjor però almenys encara respiro. No ho has de dir, no tornaràs, et conec bé".

Las pibas: lo dejé hace dos semanas y me he pillado a 3 este finde, seguro que él está haciendo lo mismo



Los pibes a los 6 años de dejarlo: pic.twitter.com/2k8PSkbjPK — Briñis (@BrinismoATM) 12 de julio de 2022

L'estrofa final és demolidora: "El cel ja està cansat de veure la pluja caure i cada dia que passa és un de més semblant a ahir. No trobo cap forma d'oblidar-te perquè seguir estimant-te és inevitable".

Esperem que els ànims del central, la situació personal del qual en els últims mesos és delicada, no decaiguin i pugui mostrar la seva millor versió tant fora com dins del camp.