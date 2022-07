Raphael pertany a aquesta saga d’artistes que fa molts anys que escoltem i que coneixem la seva trajectòria fil per randa perquè és un home que no ha baixat dels escenaris. De fet, ara ha estat celebrant els seus 60 anys en el món de la música i ens continua semblant poc. Com tot artista de l’època, la seva vida privada també va traspassar l’esfera de la privacitat i el seu amor amb Natalia Figueroa va ocupar durant anys les pàgines del paper cuixé.

El seu casament va ser el 14 de juliol del 1972, a Venècia, un enllaç de somni que un primer moment es va programar com a secret, però sense cap èxit, ja que els periodistes van ser presents en un dels dies més importants per a l’artista. Malgrat que ni els mateixos convidats sabien on anaven, els professionals de la comunicació van aconseguir apropar-se a ells per no perdre’s ni un sol detall d’aquest dia... i així va ser. Es van donar el ‘sí, ho vull’ a l’església de San Zaccaria i allà mateix els dos pardalets es van trobar amb tots aquests fotògrafs que havien volgut esquivar. En comptes d’arruïnar l’enllaç, la parella va posar per a ells i els van deixar ser-hi durant la cerimònia, i van aconseguir unes fotografies que han sigut i són història d’Espanya. Aviat van tenir descendència, fruit d’aquest amor que continua tan present com el primer dia: El Jacobo, l’Alejandra i el Manuel Martos. Una història d’amor que s’ha convertit en una de les més longeves de tots els temps i que continua apassionant tots els fans de l’artista i de la periodista que veuen en ells l’amor que tot Espanya va percebre amb aquestes primeres fotografies publicades a les revistes de l’època