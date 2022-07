De vegades no es pot escapar del destí. I això ha sigut una sort en el cas de Lisi del Castillo (Barcelona, 1980). La dissenyadora, que va començar estudiant Dret, es va llicenciar en Periodisme, va treballar en diversos mitjans de comunicació i va fer de model abans de muntar la seva pròpia agència –que més tard va traspassar al cim de l’èxit–, ho va deixar tot per recórrer mig món perseguint els seus somnis. Va estudiar interpretació a Los Angeles, a més de Madrid i la capital catalana. Durant alguns anys va escriure guions per a pel·lícules, fins que va produir, va dirigir i va interpretar la seva ‘opera prima’, ‘Las puertas del cielo’, per la qual es va emportar un premi del públic en un festival. Per si no fos prou, també va publicar un llibre, ‘La trufa blanca o cómo encontrar la felicidad en tus objetivos’.

Cada projecte que ha emprès Lisi ha sigut un repte i un èxit. Però, tot i així, sempre ha buscat més enllà. «El problema era que feia moltes coses però en realitat tampoc podia viure’n de cap», recorda.

La tòfona blanca, a casa

En realitat, aquesta tòfona blanca la tenia molt a prop, a casa seva. Aquest és l’origen de la firma <strong>Rita Miller Atelier</strong>, la mateixa que està seduint un munt de cares famoses, des de Tamara Falcó i Marta Hazas, fins a Malena Costa, Cristina Pardo, Natalia Sánchez i Cristina Brondo... I, per descomptat, moltíssimes clientes que volen anar d’allò més elegants i originals a festes i cerimònies.

Paral·lelament a tantes aventures laborals, i de col·laborar també en un programa de televisió amb Elsa Anka, Del Castillo sempre ha treballat al taller de la seva mare, Ana Poquet, que va arribar a tenir set botigues de vestits de bany a mida a Barcelona. «Jo he mamat el que és el negoci des dels 9 anys. El que és ser al taller, mesurar les senyores, que s’emprovin les peces... No ho he estudiat a cap escola, sinó de la meva mare, que després de treballar de representant en una fàbrica de banyadors que va tancar, després es va posar a dissenyar-los ella, i una senyora els cosia a casa seva».

A la botiga de la seva mare va ser on Lisi va començar a penjar els seus primers dissenys. «Es venien de seguida, i vaig pensar: ‘serà més fàcil vendre un vestit que aconseguir un milió d’euros per fer una pel·lícula’».

La primera col·lecció la va vendre a casa seva, i les seves primeres clientes, les seves amigues, van començar a demanar-li que els personalitzés, en altres colors, amb altres colls, altres aplics... «Ho venia tot en dos dies i una amiga em va oferir un ‘corner’ al seu ‘showroom’. Arrasava, així que vaig decidir agafar un taller», explica. Allà, «les mateixes clientes em van anar demanant més casament, convidada, festa..., que és el que faig ara», revela.

Això del nom de Rita Miller és perquè Del Castillo adora la pel·lícula ‘Ghost’. El personatge que interpreta Whoopi Goldberg es diu així: «I, a més, em recorda molt el caràcter de la meva mare», puntualitza la dissenyadora.

El 2018 va establir el seu primer taller a Barcelona i, poc després, va agafar un local més vistós al carrer Muntaner. Després de la reforma, l’‘atelier’ va obrir a finals de gener del 2019 «i el 15 de març ens van tancar a tots». Va arribar la pandèmia, i el que hauria pogut ser una garrotada, Lisi ho va convertir en un cop de sort.

El model d’‘El hormiguero’

«Com que no podia fer altra cosa, em vaig posar a fer vídeos i tutorials de moda i em van agafar a TV.cat», relata Del Castillo. «En aquell temps també vaig aprofitar per professionalitzar la imatge de la marca, amb un fotògraf i models per pujar fotos d’estudi», continua. «Vaig començar a escriure a gent per Instagram, entre d’altres a l’estilista d’‘El hormiguero’, Montse Nieto. Li va agradar el meu treball i li vaig enviar un ‘look’ per a Nuria Roca. Però com que el vestit no li ajustava, al final se’l va posar Tamara Falcó: era un llencer negre amb torera groga. I la vam fer grossa, perquè es va fer viral i ens van treure a ‘Harper’s Bazaar’, ‘Woman’, ‘Hola’, ‘Lecturas’....».

«Em vaig encoratjar un munt, i vaig veure que era per on havia de seguir», explica.

Fins fa pocs mesos ha pogut portar ella mateixa la comunicació de la firma, però ara la feina ha augmentat molt. Li plouen les comandes, també de l’altre costat del bassal.

Peces úniques i sofisticades

Els dissenys de Rita Miller es caracteritzen per tenir un tall net, sofisticat, siluetes clàssiques i atemporals amb algun detall que segueix la tendència de les grans firmes. «M’agrada seguir la moda, a les revistes, les xarxes, les desfilades, també al cine. Així adapto l’alta costura de firmes com ara Chanel, Valentino, Oscar de la Renta, Loewe i Pertegaz a l’actualitat. Faig d’aquestes grans peces, petites joies. És alta costura en tant que ho fem tot a mà, són peces exclusives i de les quals només es fa una unitat. Però són dissenys més posables que l’alta costura de les passarel·les. Intento fer peces diferents del que pot fer la gent del sector festa i núvia, que en realitat és el que jo faig, sí, però miro de ser més extremada, més diferent», resumeix Lisi.

Confeccions més aviat minimalistes, però que sempre inclouen algun detall que les distingeixen, bé sigui un color potent o un teixit exquisit. La gran majoria d’aquestes teles surten de Gratacós, empresa de Barcelona líder en el sector del tèxtil del luxe. «Malgrat la gran qualitat, no tenim preus disparats. Per exemple, els vestits de col·lecció van dels 250 als 900 euros, i les peces que parteixen de zero, les que dissenyo junt amb les clientes, amb les idees que elles em porten, són a partir dels 700 euros, amb totes les proves incloses», conclou la directora creativa de Rita Miller Atelier.