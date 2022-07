Ara mateix els edificis públics i els restaurants són una salvació per passar les hores de calor intensa. Amb aire condicionat i begudes aquests són els millors llocs per passar l'estona quan el sol apreta, més ara que vivim en una nova onada de calor. Tal és així que hi ha persones que utilitzen aquests llocs per a altres pràctiques, entre les quals les sexuals.

Així s'ha demostrat en una biblioteca on l'administració s'ha vist obligada a posar un cartell en majúscules on prohibeix aquestes pràctiques a dins. "Prohibit practicar sexe anal, oral, vaginal a la biblioteca" es podia llegir en lletres de color morat. "Hòstia, tu, sí que està el panorama si han hagut de posar això" escrivia l'usuari que l'ha compartit al seu compte personal. osti tu que animat està el panorama si han hagut de posar això pic.twitter.com/4IgW76lOak — bernat 👍🏻 (@kozackkk) 13 de julio de 2022 En Bernat, com es diu l'usuari, ha aconseguit amb aquest descobriment més de 10.000 m'agrades, més de 1.000 retuits i gairebé mig miler de respostes. Totes elles comentant coses semblants sobre com la gent aprofita per fer-ho a resguard del sol.