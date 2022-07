«Hi ha falta de coneixement respecte de les propietats del cànnabis»

Arnau Juscafresa i Lluc Micaló són els joves empresaris fundadors de l’empresa gironina Master Products, que des de fa més de deu anys, es dedica a la fabricació de maquinària industrial pel processament de la flor del cànnabis medicinal.

Maquinària per a processar cànnabis? A qui se li acut?

Teníem experiència en el món industrial de la maquinària alimentària i vam detectar un nínxol

de mercat en aquest sector. Tota la maquinària de referència venia dels Estats Units i el Canadà, on hi ha el mercat més avançat en la matèria.

Hi ha algun giny del qual se’n senten especialment orgullosos?

Una de les creacions de què

ens sentim especialment orgullosos és la desgranadora de llavor especialitzada en cànnabis, l’única existent al mercat, que aconsegueix separar la flor de la llavor amb un tacte i cura molt reeixits.

La Comissió de Sanitat del Congrés ha aprovat recentment regular l’ús medicinal del cànnabis:

la llei sempre va tard respecte de la realitat?

Finalment! És un gran pas per aquesta indústria. Arreu del món fa anys que s’ha regularitzat.

En aquest país anem tard però estem segurs que avançarà degudament, com s’està fent a la resta de països. Vam celebrar gratament la notícia.

Gràcies a la reforma, ara apareixerà l’autocultiu?

No se sap mai, però aquesta reforma no és per a l’autocultiu, sinó per poder permetre l’accés al cànnabis medicinal de qualitat a pacients amb mals que no poden ser tractats de cap altra manera.

A què atribueixen el creixement que està vivint el cultiu del cànnabis?

La planta del cànnabis és una planta ancestral, ha estat dins la nostra societat des de fa

milers d’anys, ja sigui amb varietats com el cànem per fins tèxtils, constructius, decoratius... I, òbviament per fins medicinals. Són precisament aquests darrers els que, gràcies als avenços de la ciència, s’ha pogut demostrar que els seus beneficis són immensos.

Per què s’admet subministrar morfina i opiacis als malalts, i costa tant admetre el cànnabis?

Perquè malauradament hi ha una gran falta de coneixement respecte de les propietats del cànnabis, i

perquè en el fons, és el què s’havia fet sempre. El cànnabis terapèutic és una alternativa als opiacis, s’ha demostrat que ajuda a pal·liar els dolors crònics i minimitza dràsticament els efectes secundaris.

Realment, els opiacis estan molt en entredit, darrerament.

Els opiacis són molt útils en l’àmbit medicinal, però tenen molts efectes secundaris. El risc més gran

és l’addicció que poden arribar a crear amb pacients amb dolor crònic. Hi ha estudis que afirmen que molts dels pacients que fan ús d’opiacis són més propensos a desenvolupar episodis de depressió o ansietat.

Alguna vegada han sospitat que el comprador no volia les seves màquines precisament per motius medicinals sinó, ehem, personals o comercials...?

Tots els nostres clients són empreses legals i actives fiscalment. Nosaltres vetllem sempre perquè tot es realitzi de manera correcta, ja que ens hi va la nostra reputació i imatge de marca.

Han rebut alguna trucada curiosa, per requerir els seus serveis?

En tots els sectors reps trucades curioses. N’hem rebut

d’empreses i empresaris coneguts, de cert renom mediàtic, els quals volen informar-se per invertir en aquest sector.

Vinga, mullin-se: són partidaris de la legalització del cànnabis a tots els nivells, no

només medicinal?

Som partidaris de la regularització i la desestigmatització d’aquesta planta i sector.

El cànnabis pot aportar molts beneficis a la societat tant en l’àmbit medicinal, alimentari i, fins i tot, com a matèria primera. És una planta que s’aprofita sencera.

Me l’estan venent quasi com el porc, del qual també s’aprofita tot.

Ens trobem en un sector econòmic en creixement, que està ajudant

a desenvolupar un nou teixit industrial, creant nous llocs de treball i que suposa el pagament d’impostos i

taxes. Clarament, hi ha hagut un canvi de paradigma i s’ha comprovat els beneficis que la

indústria del cànnabis amb fins medicinals aporta a la societat.