Khloé Kardashian i la seva exparella, Tristan Thompson, estan esperant un nadó per gestació subrogada. Tot això ve després que Thompson hagi enganyat Khloé fins a quatre vegades, cosa que sembla que no ha estat un problema perquè tots dos decideixin criar el nen junts.

"Podem confirmar que True tindrà un germà que va ser concebut al novembre. Khloé està increïblement agraïda a l'extraordinària mare de lloguer per una bonica benedicció" explicava el representant de Khloé "Ens agradaria demanar amabilitat i privadesa perquè Khloe pugui centrar-se en la seva família" . Aquestes declaracions han esdevingut un autèntic escàndol. El fet que hagi comprat el fill a través de la tècnica de la gestació subrogada amb una "mare de lloguer" ha fet que molts es posicionin contra ella per la capitalització dels cossos de la dona i per tràfic de persones. A més, el fet que hagi mantingut una relació tòxica amb Thompson no ajuda que la situació millori. Tots dos tenen una filla en comú, True, de quatre anys. D'acord amb Page Six, encara que hagin tingut el fill junts han decidit seguir cadascun el seu camí i no han tornat a estar junts des que van trencar.