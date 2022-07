Vivim temps convulsos. En gairebé tots els àmbits. Després de la pandèmia i dels seus efectes, ens trobem immersos en un conflicte bèl·lic i en una forta crisi de conseqüències difícils de preveure.

No semblen temps propensos a la pau, a la serenitat. I cal afegir-hi, en vista d’aquesta situació, la gran velocitat amb què es difonen tota mena d’informacions que ens impregnen d’una estranya sensació d’ofec. Gairebé no ens donen temps per reflexionar i destriar la veritat de les notícies falses.

Davant d’aquest desgavell, es fa palesa la necessitat de promoure alguns canvis que ens puguin ajudar a avançar cap a una convivència més digna, més humana, més justa. Però... i jo, què hi puc fer? Tinc possibilitat de contribuir a revertir aquesta situació? L’Evangeli ens diu que sí, que alguna cosa hi tenim a dir. Del ser i el fer de Jesús de Natzaret en podem extreure exemples senzills però alhora extraordinaris.

Podem –que no es poca cosa– sembrar petites llavors d’una nova humanitat, del Regne de Déu. Perquè Jesús, de fet, no parla de grans conceptes, sinó que presenta el regne com a realitat humil i modesta en els seus orígens, que pot passar tan inadvertida com la llavor més petita. Petita, però cridada a créixer i a fructificar de manera insospitada. I és que potser ens cal aprendre de nou a valorar les coses petites, els gestos sobris, els detalls més senzills: un gest amable a qui viu desconcertat per la inseguretat; un somriure acollidor a qui està o se sent sol; un senyal de proximitat a qui es comença a desesperar; una espurna de petita esperança adreçada a un cor aclaparat.

Són petites llavors del Regne de Déu que tothom pot sembrar en una societat com la nostra. Una societat que sembla que s’està oblidant de l’encant de les coses senzilles i bones, però que en té necessitat i en va ben assedegada.

Certament, una mirada ràpida a aquest plantejament podria semblar pur espiritualisme[...] (extret del Full Parroquial).