El pilot de la NASCAR Bobby East de 37 anys ha mort apunyalat aquesta setmana per un rodamón. Ha passat en una benzinera de Califòrnia durant una baralla, tal com recull el mitjà nord-americà TMZ.

L'assassí ha estat suposadament Trent William Millsap, una persona sense sostre i totalment tatuada que ha estat en recerca i captura durant diversos dies. Finalment, en una batuda dels SWAT al comtat d'Orange l'han trobat i s'ha produït un tiroteig en què ha mort per les ferides de bala.

Segons sembla, es va produir una baralla entre Bobby East i Trent William Milsap a la benzinera. Tots dos van començar a intercanviar insults mentre el pilot posava benzina. No se sap qui va començar la discussió però el sensesostre va apunyalar East al pit. Tot i que una ambulància va viatjar al lloc i va intentar reanimar-lo, no va ser suficient per salvar la seva vida i finalment va morir a l'hospital.

Millsap estava en llibertat condicional quan va ser abatut. Va ser a la presó per delictes desconeguts.