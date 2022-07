L'última fotografia feta a Pedro Sánchez està sent notícia per diverses raons: en primer lloc, per semblar un posat en ple incendi d'Extremadura (quan només és un enquadrament realitzat per captar una imatge recurs del president del Govern). I segon lloc, per un estrany 'bony' que li apareix just en una de les butxaques i que té forma fàl·lica.

Per què Alejandro Sanz està sent clau al divorci de Piqué i Shakira? Segurament, l'objecte que està ocult en aquesta zona sigui un bolígraf per prendre nota quan cal, però els aficionats a les xarxes socials han anat més enllà i han deixat volar la seva imaginació: i si és aquesta zona del cos que tots imaginem, i no gosem dir? Sigui com sigui, la fotografia distribuïda per l'agència EFE està sent més notícia que la visita del polític a la zona més afectada pels incendis durant l'última setmana. Así apaga el fuego cualquiera https://t.co/9LOYOs3KRw pic.twitter.com/LNJdQQxkaI — Jose (@jose87) 18 de julio de 2022 En efecte, Extremadura ha esdevingut la comunitat autònoma més afectada per l'onada d'incendis que hi ha a Espanya. Les altes temperatures afavoreixen i propaguen a més velocitat les flames, i combatre-les és molt més complicat que de costum, sobretot després de viure una primavera seca i calorosa.