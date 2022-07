Ja fa uns quants mesos que es parla d'una possible crisi entre Malú i Albert Rivera. L'artista i el polític porten com a parella formal des de fa anys i van tenir la seva primera filla el juny del 2016. No obstant això, després de l'abandó d'Albert Rivera a Ciutadans, els rumors han començat a créixer i no han parat de multiplicar-se. La seva vida íntima i personal, la de tots dos, ha estat objecte d'escrutini per part de la premsa nacional.

La figuerenca Mónica Naranjo, presentadora del Benidorm Fest 2023 Fa uns mesos els programes de Mediaset Sálvame i Socialité van informar que tots dos es trobaven en una crisi. “Totes les informacions apunten que la parella es podria estar donant un temps. De fet, la darrera vegada que se'ls ha vist junts va ser el 15 de juny passat”. La fotografia de Pedro Sánchez amb un bony inesperat als pantalons. Què és? Malgrat aquests rumors, que semblaven força certs, Malú ha declarat que no hi ha cap crisi. Després que li demanessin per Rivera i la seva filla Lucía, l'artista ha respost: "Temps per a la família sempre n'hi ha”. S'acaba així una sèrie d'historietes de la premsa rosa que fa mesos que ocupen la televisió i les revistes.