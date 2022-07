El raper nord-americà Snoop Dogg va tornar a ser demandat per una agressió asexual que presumptament va cometre sobre una dona, identificada com Jane Doe, a l’interior d’un estudi de gravació durant el 2013, va avançar aquest dijous la revista ‘Rolling Stone’.

La presumpta víctima ja va prendre accions legals contra l’artista, a qui acusa d’obligar-la a practicar-li sexe oral, el febrer d’aquell any. Malgrat tot, després que les acusacions fossin desestimades a l’abril, va decidir interposar la demanda en un altre tribunal del districte de Califòrnia.

El relat de Jane Doe es remunta al 2013, quan, després d’un concert de Dogg a Anaheim (Califòrnia), la dona afirma que va anar a la casa de Bishop Don ‘Magic’ Juan, soci del raper, per treballar junts a l’estudi de gravació i va ser agredida sexualment per tots dos.

Al febrer, l’equip legal de Dogg va considerar «extorsionadora» i «mancada de fonament» aquesta demanda per agressió i lesions sexuals, a què ara s’ha sumat una reclamació per difamació. I és que la dona al·lega haver patit «intimidacions i coaccions» després d’una publicació del cantant californià al seu compte d’Instagram, on compta amb gairebé 75 milions de seguidors.

«La temporada de les caçafortunes ja està aquí, aneu amb compte, tingueu la guàrdia alta», assenyala el missatge que Dogg va difondre al febrer, un mes en què el focus mediàtic planava sobre ell per ser una de les estrelles triades per actuar en l’edició 56 de la Superbowl. A més, Jane Doe va argumentar que un dels portaveus de Snoop Dogg va revelar la seva identitat i que el raper la va amenaçar de querellar-se contra ella i exigir-li una compensació de «desenes de milions de dòlars» com a represàlia.