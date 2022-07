Fa uns dies, cinc persones van resultar ferides en una baralla que va tenir lloc a la discoteca Opium de Marbella. Allà hi havia una multitud de joves, però entre aquests destacava la presència de Froilà, fill de la infanta Elena i Jaime de Marichalar. El noi, que no se’n perd ni una, estava disfrutant amb els seus amics d’uns dies a la localitat, però no s’esperava que viuria la nit més aterridora de la seva vida.

Europa Press ha aconseguit en exclusiva les imatges de Froilà després d’aquest aldarull viscut a Marbella. Molt planer i com mai abans se l’havia vist amb els mitjans de comunicació, Froilà ens aclareix que es troba bé. Amb una maleta en mà, el ‘netíssim’ de Joan Carles I sembla que continua amb les vacances i en aquesta ocasió se’n va cap a un altre destí sense voler pensar en el que va passar. El jove ens assegura que està «fresc com una rosa» després de l’aldarull sofert a la discoteca en què celebrava el seu 24è aniversari. Després d’aquestes declaracions, Froilà es torna més apàtic amb la premsa i demana que el deixin quan li pregunten pel futur en la moda de la seva germana Victòria Federica: «Res, un petonet. Prou, ja n’hi ha prou».