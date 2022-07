El 4 de juny quedarà marcat per sempre a la vida de Piqué i Shakira: la parella comunicava la seva separació després de mesos de rumors de crisi. I a partir de llavors, les informacions no han deixat de créixer i de protagonitzar autèntiques anècdotes per part de les dues parts de la parella.

El darrer episodi trasllada el focus ara als Estats Units, on tant la cantant com el jugador del F.C. Barcelona podrien mudar-se definitivament.

Tal com explica Chisme No Like, un espai de YouTube mexicà, tots dos porten fent vida per separat molt de temps, i ara la qüestió primordial és el futur dels seus fills: Sasha i Milan. La colombiana hauria ofert a l'esportista un acord per establir la seva residència als Estats Units perquè la seva carrera es desenvolupa allà. Piqué ho hauria rebutjat.

"S'ha produït una reunió entre Shakira i Piqué, cara a cara, amb els seus respectius advocats. Pel que em comenten, va ser una reunió molt tensa", va assegurar Jordi Martín. Però el desacord s'ha traslladat als Estats Units: s'hi hauria establert una nova cita per continuar parlant sobre la custòdia, tot plegat enmig de rumors de sortida de Piqué del F.C. Barcelona per fitxar per l'Inter de Miami i poder estar a prop dels seus fills.