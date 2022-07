Un usuari anomenat Fawkes Art a Twitter ha compartit al seu compte personal una fotografia que s'ha fet viral immediatament. A la foto es pot veure l'entrada a una discoteca on es podia llegir un missatge pintat just a la reixa protectora. “M'he trobat això al meu barri. No puc amb els acudits dolents, PERDÓ” escrivia a tuiter.

Al missatge, la reixa protectora era de color negre i a un dels costats es podia veure el logotip de Pepsi Max. El missatge deia així: "Hem pintat una persiana de Pepsi només per poder anomenar-la «pepsiana». Perdó". El tuit ha tingut més de 4.000 retuits i l'escandalosa quantitat de 54.000 m'agrades. Tot un absolut rècord. Me he encontrado esto en mi barrio. No puedo con los chistes malos, PERDON. pic.twitter.com/f89RLP6Dr3 — Fawkes Art 🌿{Agartha: the Goddess Journey} (@fawkesartt) 20 de julio de 2022 "I quan dic no puc dic em donen la vida" seguia escrivint l'usuari en un tuit a continuació. La veritat és que les respostes han estat totes de rialles, tot i ser un acudit dolent aquest tipus d'humor sempre triomfa a la xarxa social de Twitter quan apareix. Som en una època en què amb poc ens treuen un somriure. I més quan està ben llençat i és original.