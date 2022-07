'Xena, la princesa guerrera' es va convertir en una de les sèries més reeixides de tots els temps, almenys a finals dels anys 90. Al llarg més de 6 temporades i 135 capítols, Lucy Lawless, la seva protagonista, es va posar a la pell d'aquesta heroïna en un spin-off d'Hèrcules que si bé era un producte força dolent, va conquistar el públic precisament per això.

Ara bé, què se n'ha fet de Lucy Lawless? En realitat, l'hem vist en més projectes dels que sembla: en pel·lícules, fent a secundària per exemple a The Changeover (2017), i en sèries com Ash vs Evil Dead (2015), Salem (2014) i The Code (2014). Però mai no ha tornat a tenir la fama que va obtenir amb Xena, la princesa guerrera.

L'última cosa que en sabem a títol personal (es va casar amb Robert Tapert, director de la seva sèrie estrella) és que un tribunal neozelandès l'ha condemnat a 120 hores de treball comunitari i al pagament d'una multa de 547 dòlars per abordar il·legalment un vaixell petrolier de Shellen l'any 2012. Més enllà d'això, la intèrpret és molt recelosa amb la vida privada i prefereix guardar silenci.