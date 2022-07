Shakira ha rebutjat la proposta de la Fiscalia de Barcelona per evitar anar a judici sota l’acusació de presumptament haver defraudat a Hisenda 14,5 milions d’euros entre el 2012 i 2014, segons ha comunicat l’artista i el seu equip legal en un comunicat. Per tant, la cantant colombiana, que reitera la seva innocència, anirà a judici. Durant les últimes setmanes, els advocats de l’artista han mantingut converses amb el ministeri públic, tot i que, finalment, no s’ha arribat a un acord. Des de la fiscalia s’està ultimant l’escrit d’acusació. En la querella interposada per la fiscal Carmen Martín Aragón se li imputaven sis delictes per no pagar els impostos, cosa que pot suposar una pena de presó voluminosa.

Shakira i el seu equip consideren que aquest cas constitueix «un total atropellament als seus drets», ja que sempre ha demostrat una conducta impecable, com a persona i contribuent, i «una plena disposició de resoldre» qualsevol diferència des del primer moment, fins i tot abans del procés penal. Tot i que el seu equip jurídic discrepa sobre la consistència del presumpte deute, l’artista ha pagat ja els 17,2 milions que segons l’Agència Tributària espanyola havia d’abonar i, per tant, «des de fa molts anys no hi ha cap deute pendent amb Hisenda», segons els representants de la cantant de Barranquilla. L’artista sosté que «sempre ha seguit fidelment les recomanacions dels millors especialistes i experts assessors de PricewaterhouseCoopers» i que ha complert de «manera impecable» en les més de 20 jurisdiccions en què ha tributat i que «mai s’havia trobat una persecució amb aquesta falta de raonabilitat i tan acarnissada per part del fisc, ni un ús tan evident de la pressió mediàtica i reputacional com a mecanisme recaptatori». «Actitud intransigent» En opinió de l’equip legal, la fiscalia «continua sense mostrar proves directes o criteris raonables» que recolzin la seva acusació i «ha mantingut una actitud del tot intransigent al llarg de tota la instrucció» del procés judicial. Shakira, incideix, mai va estar al país el temps exigible segons la norma atesos els seus compromisos internacionals. Els advocats consideren que l’acusació pública ha abusat «d’un concepte jurídic indeterminat, com és el de les absències esporàdiques, sobre la base d’una qüestió tècnicament discutible. La fiscalia s’ha entossudit a recaptar els diners meritats en les meves gires internacionals i a ‘The Voice’ quan encara no era resident a Espanya, i han recorregut a mitjans indeguts per pressionar, tal com ho fan diàriament i injustament amb milers de contribuents amb finalitats lucratives», afirma l’artista. El debat jurídic d’aquest procés és si Shakira era resident habitual a Espanya des de l’any 2012 i estava al país el mínim de 183 dies a l’any que obliga a pagar impostos a la Hisenda espanyola, al marge de les sortides ocasionals, puntuals o esporàdiques que fes per a les seves actuacions. Així ho sosté la fiscalia, mentre que la defensa ha argumentat fins ara al contrari: el que era esporàdic eren les seves estades a Espanya.