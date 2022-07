La caminant solitària

Ulls lacustres. Rossa però no fatal. Distant. Propietària d’una elegància sòbria, com de paisatge suís. El millor del seu rostre és sens dubte el somriure quan mostra les dents, on se li endevina el bon pedigrí, encara que ostenti el títol de baronessa (i el castell) per la via del matrimoni. A simple vista, podria semblar una dama lànguida, amb còfia blanca, sortida del pinzell de Vermeer i immersa en la lentitud d’un interior domèstic. Però, compte, en l’arc de les celles s’hi endevina duresa, voluntat de titani i una lloable virtut: la lleialtat. Tot i l’aparent fragilitat, la conservadora Ursula von der Leyen, la primera dona a presidir la Comissió Europea, té més resistència que una ortiga i és una consumada amazona en l’especialitat de doma clàssica. No li va malament a la institutriu d’Europa.

El nomenament li sobrevingué una mica per xiripa. Alemanya i dona. Va ser el cop d’efecte que van orquestrar entre bastidors la seva compatriota la cancellera Angela Merkel i el president francès, Emmanuel Macron, per desembussar les negociacions davant l’insistent rebuig del grup dels tacañones (Hongria, Eslovàquia, Polònia i la República Txeca) al candidat del grup socialista, FransTimmermans. Consens per ignorància per a un càrrec que, recent estrenat, se li va convertir en una muntanya russa de sobresalts i ensurts (mai millor dit). Primer, la presidenta va haver de pactar a contrarellotge una sortida comercial amb els britànics després del cop de porta o de la garrotada del Brexit. A continuació, va caure la pesta bubònica reencarnada en la covid; quan no arrancava la producció de vacunes, Von der Leyen va aconseguir convèncer als Vint-i-set que adquirissin els antídots de manera conjunta per obtenir millors condicions i impedir que la licitació és convertís en un basar fenici, com va succeir amb les mascaretes. I després, la maleïda guerra a Ucraïna i el temor que Putin tanqués l’aixeta. Fa pocs dies, superwoman era a Azerbaidjan per tancar un acord que incrementi la producció de gas. Només faltava aquest hivern una Filomena bis.

Aquesta dona no para. Enèrgica, addicta a la feina, atlètica als seus 63 anys, intel·ligent, amb una gran capacitat de comunicació. I la seva arma secreta? La disciplina germànica: el despertador sona a les sis del matí, i s’ha fet habilitar un estudi d’uns 25 metres quadrats dins de l’edifici de la Comissió Europea per no perdre el temps en els desplaçaments. S’envolta d’un reduït grup de col·laboradors portats de Berlín, no delega i li costa adaptar-se a la feian en equip. Els seus detractors l’anomenen einzelgängerin, la caminant solitària.

Devia aplicar la mateixa recepta de diktat i mà de ferro al govern d’una casa amb set fills, quasi tots rossos, com el de l’anunci de cereals per a l’esmorzar. «Una vegada se’n tenen tres, és fàcil. La logística ja està muntada. Només cal greixar les rodes de tant en tant», ha declarat en alguna entrevista, passant per alt la inestimable ajuda del servei domèstic. Al seu marit, Heiko von der Leyer, jove cadell de la noblesa prussiana amb ideals esquerrans, el va conèixer al cor de la facultat de Medicina de Hannover, on tots dos estudiaven. Marassa i alhora feminista, doncs li ha tocat ensenyar els ullals en algun mal gest machirulo, com el que li va dedicar el president turc quan la va relegar, en una reunió d’alta categoria, a un sofà lateral, apartada dels homes.

La criança dels nens va retardar el seu debut en política fins els 43 anys en un discret càrrec local en el land de la Baixa Saxònia, fins que Merkel l’hi va posar l’ull i la va fer per tres vegades ministra. La darrera cartera, Defensa, la va abandonar amb la cua entre les cames pel desgast inherent al càrrec i un assumpte tèrbol amb les contractacions.

De totes maneres, el cuc polític i la vocació europeista les portava de fàbrica, barrejades al torrent de la sang: el seu pare Ernst Albrecht va estar amb el miateix Konrad Adenauer, primer canceller de la RFA i pare de l’anomenat «miracle econòmic alemany», en la firma el 1957 del Tractat de Roma, que va instituir la Comunitat Econòmica Europea. De fet, la presidenta europea va néixer just l’any següent a Brussel·les, on el seu progenitor treballava a la Comissió. Els seus 13 primers anys els va passar, doncs, entre funcionaris comunitaris i moules frites.

El seu horitzó és el blau d’un continent integrat. Com a bona coneixedora de l’intríngulis, sap que a Europa o l’hi poses gasolina o se li espatlla el motor (amb perdó per la metàfora).