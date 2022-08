El futbolista de l’UD Las Palmas, Kirian Rodríguez, va anunciar en roda de premsa que pateix un limfoma de Hodgkin, un tipus de <strong>càncer</strong> hematològic produït per la proliferació maligna de limfòcits (cèl·lules defensives del sistema immunitari), que s’inicia generalment en els ganglis limfàtics.

El limfoma és el <strong>càncer </strong>de <strong>sang </strong>més <strong>freqüent </strong>entre la <strong>població</strong>, i la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN), calcula que cada any se’n diagnostiquen uns 10.000 casos. L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) apunta que és una de les malalties amb una taxa de supervivència més elevada, més d’un 70% globalment.

D’una tennista al cofundador de Microsoft

A part de Rodríguez, en el panorama nacional hi ha diversos <strong>famosos</strong>que van ser diagnosticats amb la malaltia de Hodgkin. Un d’ells és l’actor i humorista <strong>Dani Rovira</strong>, conegut per pel·lícules com ‘Ocho apellidos vascos’ o ‘Superlópez’, i que l’agost del 2020 va comunicar que l’havia superat. També l’extennista canària Carla Suárez va lluitar contra ell un any abans de retirar-se, el setembre del 2020.

I internacionalment, hi ha diversos casos de persones reconegudes que en el seu moment van tenir aquest tipus de limfoma com: Michael C Hall, actor nord-americà conegut per interpretar Dexter Morgan a la sèrie ‘Dexter’; <strong>Paul Allen</strong>, cofundador de Microsoft junt amb Bill Gates; Richard Harris, intèrpret irlandès del mag Albus Dumbledore a les dues primeres pel·lícules de la saga ‘Harry Potter’; Howard Carter, arqueòleg i egiptòleg descobridor de la tomba de Tutankamon; o la Delta Goodrem, cantant australiana coneguda per ser jutge en la versió del seu país de ‘The Voice’.