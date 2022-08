Michael Keaton ha revelat que mai ha vist una pel·lícula completa de Marvel ni de DC.

L’actor, de 70 anys, conegut per interpretar el superheroi de DC Comics Batman a ‘Batman’ (1989) i la seva seqüela, ‘Batman Returns’ (1992), va tornar a l’escena dels superherois com el malvat Vulture a ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017) de Marvel i, a principis d’aquest any, va repetir el seu paper a ‘Morbius’, protagonitzada per Jared Leto.

Malgrat aparèixer en els dos universos, l’estrella nord-americana ha assegurat en una entrevista per a ‘Variety’ que no ha vist cap de les nombroses pel·lícules de la franquícia. «Sé que la gent no es creu això, que mai hagi vist una versió completa de cap d’aquestes pel·lícules [de DC], ni de Marvel», afirma. «I no dic que no les veig perquè soc intel·lectual, ¡creu-me! No és per això».

«És senzillament que miro molt poques coses», va afegir. «Començo a veure alguna cosa i crec que és genial, així que en veig tres episodis, ¡però tinc altres coses a fer!».

Quan se li va preguntar per què va triar repetir el seu paper de Batman gairebé 30 anys després en la pròxima ‘The Flash’, protagonitzada pel polèmic personatge Ezra Miller i que té estrena prevista per al 2023, va respondre: «Semblava divertit».

«Tenia curiositat de com seria després de tants anys. No tant pel fet d’interpretar-lo, tot i que òbviament també, sinó que tenia curiositat al respecte, curiosament, en l’àmbit social».

Keaton va rebutjar un paper en la tercera pel·lícula ‘Batman Forever’, quan Burton ja no estava vinculat al projecte.