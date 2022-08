De «Pedro Bello» a «Pedro Nodoyuna»

Amb Fernando Alonso em passa el mateix que amb Rafa Nadal, que m’agradaria que guanyés sempre, no perquè hi tingui especial estima -no els conec a cap dels dos-, sinó per estalviar-me escoltar les seves excuses quan perd. En Alonso, per a la seva desgràcia i la meva, la derrota apareix més sovint que a Nadal, de manera que ha de desenvolupar més la inventiva, no n’hi ha prou amb jurar que li fa mal un dit. L’avantatge de l’automobilisme sobre el tennis és que el ventall de pretextos és molt més ampli, sempre es pot atribuir al motor que no tira, a l’equip que no preparés bé el cotxe, als que canvien rodes perquè són lents o a una biela o la tapa del delco, en cas que els cotxes de Fórmula 1 tinguin aquestes coses, que no crec, es coneix que ara són ordinadors rodants.

Fernando Alonso no té el que en la resta dels humans s’anomena coll, entès això com la part del cos que uneix el cap amb el tronc, si s’escau cap i tronc són una unitat. Aquesta peculiaritat, que ha de ser un inconvenient quan ha d’usar corbata, és un avantatge a l’hora de conduir bòlids, ja que, a grans velocitats, el coll -en qui en posseeix- suporta gran pressió a les frenades i als revolts. Probablement, va ser aquesta singular característica anatòmica la que va empènyer aquell jove asturià a triar la professió de pilot i no la de venedor a El Corte Inglés, que l’obligaria a triar cada dia algun lloc del cos on lligar l’obligatòria corbata.

Alonso continua buscant reverdir glòries perdudes, i per això canvia d’escuderia més vegades que el meu paisà Miquel Soler va canviar d’equip de futbol. fa pocs dies ha estat notícia perquè abandona Alpine i passa a Aston Martin, tot just unes hores després que Alpine el donés per renovat. En l’amor i en la guerra, tot s’hi val, i la Fórmula 1 té una mica de cada cosa, així que cal objectar poc a abruptes ruptures de relacions. Alguns pilots, com Felipe Massa, el que més grans premis ha corregut amb Alonso com a company d’equip, ja ha dit que, encara que no dubta de les seves qualitats al volant, pot ser problemàtic per a una escuderia. Una forma sibil·lina -finezza italiana- d’acusar-lo d’egoista i d’estar més pendent d’ell mateix que de companys i equip.

Queden ja llunyans els seus campionats del món, els anys 2005 i 2006, si quedaran lluny que sonava Juanes i la seva Camisa negra. Tot i això, ell es resisteix a reconèixer que el seu temps ha passat, que Carlos Sainz, que ara sol quedar per davant seu en les curses, el 2005 encara estava aprenent a conduir. A conduir bicicleta, s’entén, que no tenia edat per a res més.

En aquells anys, Alonso va tenir el mèrit d’apropar les curses de cotxes a tots els espanyols, cosa que s’aconsegueix guanyant algun campionat. Fins i tot el meu pare, que seguia anomenant la Fórmula 1 les «curses de cotxes», ens feia empassar cada diumenge, mentre dinàvem, una d’aquelles avorrides retransmissions, perquè poques coses hi ha més avorrida de veure per televisió que una carrera de cotxes, potser un partit d’hoquei. I com a casa, la majoria de les llars. En aquest país som així de patriotes, ens aficionem al golf amb Ballesteros, a les motos amb Ángel Nieto, al tennis amb Santana i als furgons blindats amb el Dioni. Tant se val que no siguem capaços ni de posar l’intermitent en girar a la dreta, els èxits d’Alonso eren llavors els èxits de tots, i al capdavall, ell tampoc posava l’intermitent per avançar els rivals, en aquells dies - tempus fugit- que els avançava.

Ignoro fins quan Alonso té previst anar saltant d’escuderia en escuderia per guanyar-se uns bons diners, no seré jo qui el critiqui, ja m’agradaria a mi. El que ja no guanyarà seran campionats, i no ha de ser fàcil acceptar no només que un ha deixat de ser el nen prodigi dels cotxes, sinó que ja hi ha uns quants nens prodigi que a les curses el veuen només pel retrovisor, una altra peça que no sé si porten lels cotxes de Fórmula 1.

En els seus inicis, Alonso em recordava el Pedro Bello de la sèrie de dibuixos animats Los autos locos, era el més guapo, el més galant, el gendre que tota sogra volgués i, a sobre, cavallerós i educat com el que més. Encara que potser, més que tot això, sense jo saber-ho, eren la prominent mandíbula i la manca de coll de Pedro Bello, les característiques que em recordaven a l’asturià. Ja no fan per la tele Los autos locos, l’única retransmissió automobilística que no m’ha interessat mai, cosa que és una sort, perquè avui Alonso em recordaria el sempre malhumorat Pierre Nodoyuna, al volant d’un Ferrari -com Alonso en el seu dia-, caient derrotat sempre al final. I mai per culpa seva.