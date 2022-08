Amb milers de culers sospirant per una possible tornada a les files del Barça des que el president del club, Joan Laporta, expressés els seus desitjos que Leo Messi es retiri a Barcelona, el jugador disfruta d’uns dies a la ciutat des de diumenge passat que estan fent parlar molt. El crac argentí, que té contracte fins a meitat del 2023 amb el PSG, no s’ha pronunciat respecte a això però està aprofitant per retrobar-se amb amics, com va fer la nit de dilluns en un restaurant a primera línia de mar de la capital catalana.

Messi va disfrutar d’una gran vetllada al costat dels seus excompanys i capitans del FCB Jordi Alba i Sergio Busquets, però va reunir a la mateixa taula altres futbolistes, en aquest cas del seu actual club francès, Verratti i Paredes. Tots van compartir sopar, brindis, rialles i xerrades fins a primera hora de la matinada. Van triar el restaurant italià Velissima, a la Nova Bocana (al costat de l’Hotel W), que s’ha convertit en un dels més freqüentats de la ciutat i on solen deixar-se veure els famosos que visiten Barcelona.

Abans de marxar, el millor jugar de la història va posar amablement amb amb els seus col·legues i també amb part de l’equip del local, entre ells La família Marinelli, els artistes que amenitzen dinars i sopars amb música i xou.

Els senyals de Laporta

Messi ha fet una escapada aprofitant els dies de descans que li ha donat el PSG, després d’un debut triomfal a la lliga francesa el cap de setmana passat. Aquest dilluns 8 d’agost, precisament, es complia un any de les llàgrimes en les seves acomiadada del Barça, una imatge que ha quedat a la retina de tots els barcelonistes, començant pel president.

Tot i que l’entorn del jugador ha insinuat que no hi ha hagut «cap acostament» per part de Laporta, el dirigent s’ha mostrat públicament penedit d’aquella decisió, «obligada per les circumstàncies econòmiques», i ha manifestat el seu desig de recuperar-lo en el futur, tant a la gira de l’equip als EUA com en la presentació de Lewandowski.

«Sento que tinc, com a president, un deute moral amb ell per donar-li el millor moment de la seva carrera, o donar-li un millor moment per al final de la seva carrera», va apuntar Laporta. «Això és una aspiració. No hi ha res parlat. Em sento corresponsable d’aquest final. Crec que és un final provisional, aconseguirem que aquesta aspiració sigui una realitat», va remarcar el dirigent, deixant clarament oberta la porta a una possible retirada de l’astre argentí al Camp Nou.