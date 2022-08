John Travolta, el protagonista del musical ‘Grease’ (1978) amb Olivia Newton-John, va dedicar aquest dilluns unes paraules a la seva companya de repartiment després que la seva família confirmés que havia mort als 73 anys d’edat.

«La meva estimada Olivia, vas fer les nostres vides molt millors. El teu impacte va ser increïble. T’estimo molt. Ens veurem més enllà a la carretera i estarem junts de nou. Teu, des del primer moment en què et vaig veure i per sempre», va publicar l’actor, de 68 anys, en el seu perfil d’Instagram.

Travolta va tancar el seu missatge amb un «el teu Danny, el teu John», amb referència al personatge de ‘Grease’.

L’actor va ser fonamental perquè l’estudi Paramount fitxés Newton-John, coneguda llavors per ser una cantant de country i pop, per protagonitzar l’adaptació al cine del musical de Broadway.

«Tenia una veu brillant i no vaig pensar que hi hagués cap més persona més adequada per fer de Sandy en tot l’univers», va explicar Travolta a la revista ‘Variety’ en un reportatge sobre l’aniversari del rodatge.

Abans, l’estudi havia considerat altres actrius com Carrie Fisher, Susan Dey, Deborah Raffin i Marie Osmond per al paper de Sandy Olsson, una innocent i responsable alumna d’institut que s’enamorava del rebel Danny Zuko (John Travolta) fins a transformar la seva personalitat.

Després de coincidir-hi en un sopar, el productor del film, Alan Carr, va haver de convèncer Newton-John perquè s’afegís al repartiment perquè la cantant ja havia debutat en el cine amb resultats irregulars i no volia tacar la seva carrera musical, llavors en ple auge.

Així, els guionistes van haver de reescriure el personatge de Sandy com una estudiant australiana, per acomodar l’accent de Newton-John, i van utilitzar diferents tècniques d’il·luminació per contrarestar la diferència d’edat entre els protagonistes, ja que ella tenia 29 anys i ell, 23.

La pel·lícula, estrenada el 1978 i rodada amb un pressupost de sis milions de dòlars, es va convertir en un fenomen mundial que va recaptar més de 300 milions que encara li valen el títol del film musical més taquiller del segle XX.

La seva proposta, ambientada als anys 50, no només va conquerir els joves de finals dels 70 i principis dels 80, sinó que es va convertir en un clàssic de Hollywood que ha inspirat desenes de sèries i pel·lícules juvenils.