Segueix el procés de separació entre Gerard Piqué i Shakira. Aquest cas és especialment delicat ja que, amb un patrimoni tan elevat, la custòdia dels seus dos fills i les obligacions professionals de tots dos, costarà posar-se d'acord en certs temes.

Tampoc no ajuda la causa pendent contra Shakira per la qual la Fiscalia demana vuit anys de presó per a la cantant per presumptament haver defraudat a l'Agència Tributària 14,5 milions d'euros entre els anys 2012 i 2014.

«Et desitjo el millor. L'important és la felicitat i el benestar dels nostres fills» expliquen alguns mitjans americans que va escriure Piqué en cerca de de pau a Shakira per facilitar tots els tràmits després de la seva ruptura.

Això sí, segons explica 'La Mesa Caliente' del canal Telemundo, el central català ha demanat dues coses: D'una banda, que Shakira liquidi un deute d'uns 400.000 dòlars i, de l'altra, que li compri bitllets d'avió a primera classe a Miami per poder anar a veure els seus fills.

Separació de béns a part, tots dos tenen una autèntica fortuna, sembla que tots dos hauran d'acabar de perfilar els detalls que afecten la situació dels nens. Anar a viure a Miami implicaria que Piqué estigués lluny dels seus fills i és una cosa que no sortirà de franc a Shakira.