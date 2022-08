Després d'un any complicat a causa de la seva separació, la infanta Cristina s'ha tornat a trobar amb el seu ex, Iñaki Urdangarin, a la platja de Bidart per gaudir d'uns dies en la costa francesa acompanyada dels seus fills. L'exclusiva fotogràfica la dona 'Hola'. La revista parla d'un lloc ple de records per a la infanta, que tenia en aquesta localitat del País Basc francès un destí de vacances fix al costat de la família Urdangarin.

Les fotografies es van fer a principis d'agost, set mesos després que la revista 'Lecturas' publiqués en portada el reportatge bomba de l'any: Iñaki Urdangarin de la mà amb una altra dona. El marit de la infanta Cristina de Borbó no s'amagava en passejar tranquil·lament per la platja amb la llavors desconeguda acompanyant. Ainhoa Armentia es va convertir llavors en la gran protagonista del moment. La seva relació amb Iñaki Urdangarín la va situar en l'ull de l'huracà mediàtic i, lluny de l'aclaparament que va mostrar en els primers dies, l'amiga especial de l'exduc de Palma es mostra cada vegada amb més aplom davant els mitjans de comunicació que segueixen cadascun dels seus passos.