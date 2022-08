L’escàndol de Cristiano Ronaldo no és el seu frustrat fitxatge per l’Atlètic de Madrid, sinó que se li atribueixi una nacionalitat determinada encara que sigui en forma de samarreta. Els genis no tenen colors ni banderes, el disbarat equival a pretendre que Pablo Picasso sigui espanyol en lloc de pertànyer als qui van comprar les seves obres. El futbol no es pot erigir en l’últim bastió de l’honor calderonià, sempre a punt de ser inflamat o ultratjat.

Els genis tampoc tenen ànima, així que jutgeu només Ronaldo pels seus 815 gols, mig miler dels quals al Reial Madrid. Els partits es disputen a vida o mort, no es guanyen amb bons sentiments. Per això, el portuguès de Madeira i Messi no només representen la rivalitat a l’enèsima potència. També són dos antipàtics congènits, tan risibles fora del camp com Ben Stiller i Owen Wilson fent ganyontes per ser el millor maniquí del món a la pel·lícula Zoolander.

Ronaldo és un competidor salvatge que només contempla una reacció del populatxo: l’adoració. Pel que fa a l’afició futbolística, comparteix pis a la prehistòria amb el reglament del seu esport. Els seguidors del Manchester United, on juga el portuguès, s’encabriten contra el propietari nord-americà del club per prostituir-lo, és a dir, modernitzar-lo, ingressant a la Superlliga de Florentino Pérez. I l’afició atlètica renega de Ronaldo tres cops per segon.

L’afició és una adherència romàntica, que aviat serà substituïda per cyborgs d’intel·ligència artificial. L’afició es creu propietària de clubs salvats per oligarques de Singapur, per la qual cosa oblida que la fidelitat als colors és una virtut de pagament. L’Atlètic recentment va acollir l’errabund Luis Suárez i va readmetre bíblicament el seu fill pròdig Griezmann, retornat de Barcelona amb menys olfacte de gol que un covid​​persistent.

La primera raó per recomanar l’ingrés de Ronaldo a l’Atlètic és que odia el Reial Madrid amb tanta intensitat que ha de repartir la seva animadversió entre l’afició que es va atrevir a qüestionar-lo i el president d’origen diví. Sento parlar en primera persona, però mitja hora tot sol amb el futbolista i Georgina Rodríguez em van demostrar el perill d’associar-lo al color blanc. Els aperitius van ser una felicitació per haver obtingut la Champions, bé. Els entrants, un cant al gol, d’acord. El plat fort, un entusiasta «no marxis del Madrid», fatal. Si les mirades matessin, aquest text portaria ara mateix una altra signatura.

Els digníssims socis de l’Atleti cometen, per tant, l’error de pensar que Ronaldo saltaria al camp amb una samarreta blanca envoltat per deu blanc-i-vermells. En realitat, el seu compromís antimadridista és imbatible, el seu estil vital és la venjança contra el Bernabéu. Aquesta dissociació que el va mantenir dos anys jugant amb i contra el Reial Madrid no és tan xocant si es recorda que al portuguès li fa més mal el gol d’un company que d’un rival. És insaciable, Benzema va necessitar anys per desposseir-se del monòleg monopolista del seu soci. I als que des del madridisme assagen comparacions temeràries, només cal recordar-los que l’impressionant davanter francès ha obtingut 120 gols menys que el seu predecessor.

Per intensitat, Ronaldo no només podria exercitar-se amb entrega total als blanc-i-vermells, sinó que podria alinear-se amb els dos clubs madrilenys alhora. Per no parlar que la meva curta convivència amb la parella em va persuadir que la millor inversió és contractar la llavors humil Georgina, avui celebrity per mèrits propis i encarregada de posar ordre en aquesta casa. En la meva visió partidista, CR7 mai no ha enfosquit un triomf del Madrid encara que ho pretengués, de manera que l’única preocupació consisteix en pagar-lo per gols. I a l’apartat de dedicatòries, agraeixo a Figo i Laudrup la seva contribució al madridisme des de l’exili, milions d’euros a part.

Ronaldo sempre va ser un nen gran, ara ja és un nen vell. No es recuperarà mai d’haver comprovat l’admiració i l’obsessió mundials amb Messi. Vam descobrir massa tard que tots dos aconseguien tal èxtasi jugant a futbol que van haver de pagar pel seu hàbit, de la mateixa manera que John Kenneth Galbraith recomanava no consignar sous astronòmics als alts executius, perquè el seu poder era suficient recompensa.

CR també significa Crònica Rosa. El futbolista portuguès es va sincerar com mai davant del periodista anglès Piers Morgan: va tenir una parella que es llançava sobre el cotxe com si volgués entrar pel parabrisa, i el #metoo el va descobrir per la via dura, constatant que el que passa a Las Vegas no sempre es queda a Las Vegas.