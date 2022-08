La Jornada Relig d’aquest 2022, que la direcció general d’Afers Religiosos celebrarà el dia 8 de novembre, estarà enguany dedicada a l’educació en el lleure i la diversitat religiosa.

El punt de partida de la jornada és que el context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants al llarg de les últimes dècades, de manera que la diversitat religiosa és avui en dia una realitat «més perceptible que mai», malgrat que, paral·lelament, la societat ha viscut també un procés de secularització. En aquest context, la jornada vol plantejar com viuen els joves el fet religiós, quins reptes es plantegen i si poden esdevenir agents clau per afavorir espais de troada i diàleg entre diferents confessions i conviccions.

I un dels àmbits d’entrada per al col·lectiu de joves és, precisament, l’educació en el lleure, del qual formen part com a participants però també com a educadors i membres de les diferents associacions de lleure. Per això, des d’Afers Religiosos volen aprofitar aquest espai de trobada per acostar-se als més joves i reivindicar aquest espai com «una oportunitat per construir des de la interacció i el compromís una societat millor, més justa i més cohesionada».