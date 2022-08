Ens trobem en ple temps d’estiu, temps de desplaçaments i viatges. Els que heu tingut ocasió de sortir, a prop o més lluny, de ben segur heu vist o visitat alguna església, o potser un santuari o un monestir, i en els museus hi heu trobat nombroses obres artístiques de temàtica cristiana. En tot aquest patrimoni cultural hi podem descobrir un testimoniatge. És el que en podem dir el testimoniatge de les pedres. Potser ens pot estranyar parlar de «testimoniatge» referit a coses materials, però darrere els béns del patrimoni cultural de l’Església o originats per aquesta hi ha una comunitat de fe. Coses concretes i palpables que ens parlen de realitats immaterials, però més fonamentals i profundes: les que fan referència a la revelació cristiana i a la resposta de la fe i de la vida dels creients.

En un angle del claustre de la nostra Catedral de Girona, hi ha representada una escena de l’Antic Testament: el patriarca Jacob, a Betel, després del somni d’una escala entre la terra i el cel, amb els àngels pujant i baixant, aixeca una pedra com a testimoniatge d’aquella experiència de la proximitat i, a la vegada, de la transcendència de Déu. Una pedra, matèria aparentment muda, ens parla de la trobada de Déu i la persona humana. Així mateix, en els primers segles cristians, els qui morien per fidelitat a la fe eren anomenats «màrtirs», testimonis de la fe. De l’impacte d’aquestes morts se’n feia memòria amb el martirion, testimoniatge material de l’experiència pasqual, de mort i vida amb Crist, del màrtir. Així veiem com a Girona la basílica de Sant Feliu s’aixeca sobre l’emplaçament del testimoniatge del portador de la fe a la nostra diòcesi, el màrtir Feliu. D’una manera semblant podem anar resseguint en la geografia de la nostra diòcesi, de Catalunya, d’Europa i d’altres indrets d’arreu del món, els elements materials que, com fites d’un camí, assenyalen els indrets d’una altra geografia, espiritual, la de la comunitat dels batejats en Jesucrist. I ens parlen des de la bellesa [...] (extret del Full Parroquial).