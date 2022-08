Un mes després del seu primer enllaç, <strong>Jennifer López i Ben Affleck</strong> preparen una segona celebració, una festa de tres dies que començarà divendres vinent 19 d’agost i durarà fins al diumenge 21. La finca privada que l’actor té a Riceboro, Geòrgia, acollirà el gran esdeveniment, al qual hi acudiran els familiars i amics més pròxims a la parella.

El seu <strong>primer casament</strong> va tenir lloc en una capella de Las Vegas, i es va desenvolupar en total secret. Entre els convidats només hi havia els seus fills i les persones amb qui casualment van coincidir a l’església, però aquesta vegada el matrimoni ha volgut compartir l’alegria de la seva unió amb els seus pròxims.

El famós organitzador de casaments Colin Cowie, conegut per planejar les núpcies d’innombrables celebritats nord-americanes, serà qui estarà al càrrec de l’agenda de la gran festa, que inclou una sopar-assaig divendres; la cerimònia principal, que tindrà lloc dissabte, i un pícnic amb graellada, que clausurarà la celebració diumenge.

Pel que fa als convidats, la llista inclou alguns reconeguts noms com el de Matt Damon, gran amic del nuvi; el presentador de televisió Jimmy Kimel; el germà actor d’Affleck, Casey, i la intèrpret Drea de Matteo, entre molts d’altres.

Sembla ser que Jennifer Lopez podria haver escollit per a l’ocasió un disseny d’alta costura de Ralph Lauren per al seu vestit, tot i que això encara no està confirmat i caldrà esperar que la mateixa artista ho anunciï a través d’On the JLo, la seva pàgina web oficial, on també va comunicar la notícia de la seva primera cerimònia a Las Vegas i va compartir amb els seus fans algunes fotos de l’enllaç.