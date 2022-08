La marquesa «socialité» es corona reina

Des del púlpit d'Instagram, Tamara Falcó Preysler (Madrid, 40 anys) oficia a la perfecció el rol de celebritat. Les fotografies que la xef va afegint al seu perfil s'acompanyen de descripcions amb la brevetat que obliga aquest nou llenguatge, a cavall entre la publicitat i el món idíl·lic, que sovint transmeten els usuaris del canal.

Entre primers plànols, selfies, assistències a casaments i concerts i trobades amb amics, van colant-se les marques que troben en la sisena marquesa de Griñón un filó per als seus interessos comercials, convençuts que els seus clients i clientes volen ser com ella o imitar una vida de luxe, encara que sigui a les xarxes. A Instagram, ja se sap, tots simulem ser milionaris i portar una biografia de somni. Tamara Falcó no necessita aparentar-ho. És tot això. El seu perfil d'instagramer està alimentat de cosmètics, perfums i complements, esmalts d'ungles, hotels balnearis, mandils de cuina, ombres d'ulls o resorts de luxe, tot etiquetat i redirigit a les marques corresponents per a un mercat d'1,3 milions de followers. Per comparació amb altres companys del gremi: Quique Dacosta no arriba a 340.000 seguidors, Subijana ronda els 6.000 i el que anomenen millor cuiner espanyol de la història, Ferran Adrià i la seva Fundació El Bulli, gairebé no sobrepassa els 74.000. Cap d’ells promociona les sabates que vesteixen a les fotos.

Ni una recepta a la vista al perfil de la celebrity. Ni falta que en fa. A Tamara Falcó, oficialment xef, només li faltava un reality, i ja el té a Netflix des del 4 d'agost: La marquesa, títol que va heretar del seu pare, Carlos Falcó, difunt marquès de Griñón, segon marit d'Isabel Preysler. A efectes de presència social -el que a l'època daurada de les revistes del cor s'encallava al regne del couché-, Tamara Falcó ja no és marquesa, sinó reina, posseïdora d'un ceptre que per dret alçava la seva mare fins a la irrupció de la filla a la final de Masterchef Celebrity, de la qual va sortir guanyadora el 2019. Aquell dia, la Preysler es va convertir en reina mare i va abdicar a favor de Tamara, que es va guanyar la simpatia i l'admiració dels més descreguts. Déu salvi la reina.

Tot i això, sota aquesta capa de mil·limetrada frivolitat, no tot és el que sembla, i des d'una aparent superficialitat que només deixa veure les closques, s'oculta una manera de fer negoci lloat per publicacions com Forbes. Per alguna cosa va estudiar el batxillerat i la carrera de Comunicació a Massachusetts, es va formar en moda a Milà i va obtenir el màster de Visual Merchandising per la Universitat de Navarra. La seva profunda religiositat va estar a punt de fer-la vestir els hàbits, però «Déu em va donar un xicot», el dissenyador de cotxes Íñigo Onieva. Per evitar suspicàcies, només guanyar Master Chef es va formar a Le Cordon Bleu de Madrid, que la va acreditar com a professional al camp de la cuina.

El seu pare hi va veure prou potencial com per mantenir el focus a les empreses de la família i concedir-li el marquesat. No hi falten qualitats per fer diners, el seu nom i la seva agenda han fet la resta. De fet, el reality de Netflix sembla la millor excusa per a la promoció del seu projecte més imminent, El rincón, un restaurant que, malgrat els consells de la seva mare d'ubicar-lo al cor gastronòmic del barri de Salamanca a Madrid, el carrer Jorge Juan, acabarà obrint a Aldea del Fresno, a 54 quilòmetres de la capital, en un dels palaus que li va deixar el seu pare en herència i que constitueix la joia immobiliària de la família, en venda fins l’any 2020.

Aprofitant el seu èxit al programa, va llançar un llibre de receptes i va crear la seva línia de moda, TFP by Tamara Falcó, i va entrar directa a la llista Forbes de Best Influencers 2021. Utilitza la seva fama per donar suport a empreses de la família, com ara els projectes de moda de la seva germana Ana Boyer, la branca vinícola de la seva germana Xandra Falcó o la firma de decoració en què col·labora la seva germana Chábeli Iglesias.

Ha estat tan potent l'eclosió social del personatge que de vegades oblidem que és la tercera filla d'un gran d'Espanya; el que representa la seva mare al món de la socialite; que el primer marit és el cantant que més discos en espanyol ha venut a tot el món; i que el seu actual padrastre és ni més ni menys que un Premi Nobel de Literatura. Mario Vargas Llosa, que en els primers actes socials als quals anava amb Isabel Preysler pensava que l’enrenou format al seu voltant obeïa al seu estatus de Nobel, va entendre aviat que la causa de l'alegria era la seva dona. I ara, la quarta filla.

Superada l'etapa en què Belén Esteban es va erigir en princesa del poble, les classes mitjanes ja tenen un altre referent on reflectir-se. Lluny de la vulgaritat, aquesta és aristòcrata de debò per decisió de la reina Isabel II des de 1862.