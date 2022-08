Angelina Jolie no es rendeix en la seva batalla contra Brad Pitt. Fa més de sis anys que van decidir posar fi al seu matrimoni, però el polèmic procés de divorci i la lluita per la custòdia dels fills ha tret a la llum les imperfeccions que la parella ocultava de cara a la societat. L’espurna que va fer esclatar la relació va ser una presumpta discussió al jet privat de la parella el 2016. En concret, l’actriu reitera que va patir agressions físiques, verbals i una actitud amenaçadora durant el viatge, davant dels seus sis fills. El portal de notícies nord-americà ‘Page Six’ publica per fascicles més detalls sobre l’incident: ara ha publicat les imatges dels presumptes blaus que va patir la intèrpret.

El mateix mitjà nord-americà va informar que Jolie vol saber per què l’FBI va desestimar presentar càrrecs contra Pitt, malgrat haver presentat l’informe de lesions després del vol de Niça als Estats Units i el testimoni dels nens. Segons ‘Page Six’, l’actriu va presentar una demanda amb un altre nom, Jane Done, sol·licitant els documents relacionats amb la investigació de l’incident per saber les raons que van fer que l’FBI no acusés l’actor i tanqués la investigació.

Pitt estava «fora de si»

En la denúncia inicial, Jolie va donar tota mena de detalls del que va passar aquell 14 de setembre del 2016. Va assenyalar que l’actor havia estat bevent i que estava «fora de si». En un moment donat, la va portar al lavabo, on «la va agafar pel cap i les espatlles» i li va cridar: «estàs fotent aquesta família». A més, presumptament va causar danys materials a l’aeronau per valor de 24.900 euros. Per la seva banda, Pitt, de 58 anys, continua negant les acusacions que Jolie ha fet contra ell.

En l’informe de l’FBI del 2016, Jolie va afirmar que va patir lesions al colze i una cremada en una mà pel frec amb una catifa. Ara, en dues fotografies en blanc i negre, es poden veure els suposats blaus.