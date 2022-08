La veritat de la Rosa

La segona novel·la de Rosa Montero, publicada l’any 1981, quan ella tenia 32 anys, no va poder tenir competidora més obstinada que la ridícula idea del cop d’estat que van perpetrar el coronel Tejero i centenars de facciosos que van estar a punt de fer saltar la Transició (i aquest país) pels aires. Allò va ser la nit d’aquell 23 de febrer i la novel·la era La función Delta, que havia de ser publicada l’endemà. El País, el diari on aleshores treballàvem tots dos (qui això signa treballa ara a Prensa Ibérica), va ser un dels diaris amenaçats, amb molts altres, per aquella temptativa que anava de debò.

El soroll d’espases, al qual sempre s’al·ludia llavors com a metàfora, es va fer present en destacaments de tot Espanya, però sobretot a Madrid i a València, on es van sentir més altes les bravates. Quan ja el rei va manar desoir aquell so militar i les coses van començar a tenir un llit de possible resolució, abans de la matinada, Rosa Montero, que ho tenia tot preparat per presentar el seu llibre, va rebre des de la redacció l’encàrrec d’escriure una altra novel·la, aquesta vegada amb els elements informatius que la redacció havia anat recopilant sobre el desenvolupament d’aquella bogeria.

Ella anava rebent des de qualsevol lloc aquestes informacions i, amb una velocitat que té d’àngel i de diable, i que conserva intacta, per parlar, per escriure, per pensar, per ajudar al proïsme, per caminar, va fer una narració sense ni un gram de greix o de ficció, feta com per a anar a la impremta. Va ser el millor llibre instantani d’aquell esdeveniment innoble que va poder fer xixines Espanya. Abans l’havíem vist escriure, a la redacció, com posseïda per una paraula o per una idea, a la velocitat del llamp, colpejant la màquina sense malvolença, amb convenciment.

Va inventar, sobre el que ja estava inventat per grans del passat, una nova manera de fer entrevistes, aquelles que tenen en compte l’ànima de qui parla i no només els detalls, la fullaraca de la vida, de manera que des de Jomeini a Margaret Thatcher van ser descrits com havien sigut, com eren i fins i tot com serien. En l’entrevista a Orhan Pamuk, sense anar més lluny, va endevinar que el turc seria premi Nobel. En la novel·la de Javier Marías Tu rostro mañana hi ha un personatge decisiu que està facultat per imaginar com serà demà el rostre de les persones, i així era (ha estat, és) Rosa Montero, capaç d’escriure ara el que passarà després amb personatges que han transitat pel seu sedàs de preguntes fins a convertir els seus retrats en els rostres totals dels qui li han prestat les seves paraules i ella les ha embolicat en el retrat total, també del futur.

El seu magisteri s’escoltava en el teclat; les pauses eren per a fumar, perquè llavors ella, com gairebé tothom, fumava com un carreter, però de seguida que havia fet ús de la cigarreta tornava al teclat a escriure, d’amor, decepció o de glòria, i sobretot de les persones. Els seus llibres, novel·les com Crónica del desamor, que va ser el primer, l’any 1979, i com aquell en el qual va irrompre Tejero per desbaratar-li la presentació, La función Delta, així com un altre de tan decisiu en la seva vida, La ridícula idea de no volver a verte (2012), tracten de forma radical, obsessiva i també lluminosa, sobre la condició humana.

L’últim dels citats té com a inici la vida sentimental de Madame Curie, però en el rerefons de la seva narració apareix de manera poderosa la seva història d’amor amb Pablo Lizcano, periodista, escriptor, el seu company arrencat pel càncer d’un món en el qual van ser feliços.

Al costat de tots aquests episodis que van ser el periodisme i la literatura, en els quals ella ha brillat amb ímpetu i sense desmai (amb desmai només per plorar quan va ser imprescindible), hi ha hagut una altra Rosa Montero que es coneix menys perquè d’això no n’escriu llibres, ni fa declaracions ni apareix a les xarxes, que és el d’aquesta dona que és, com Kim de l’Índia, l’amiga de tothom, solidària i despresa. En els mons animats als quals para atenció, les persones i els animals, no coneix desmai en la seva passió solidària. Sempre està disponible. Hi ha dins de la seva manera de ser com un xip estrany que li va comunicant a qui ajudar, i ella sap immediatament com fer-ho. I, a més, escriu, continua escrivint, i ara ha publicat una novel·la, El peligro de estar cuerda (Seix Barral), que veig llegir a les platges, als avions, en el tren en el qual viatjo ara, precisament, cap a Baeza, on parlarem aquest dimecres sobre el que va escriure un altre mestre, José Manuel Caballero Bonald.

Aquests dies, per cert, he vist maltractada a xarxes a la Rosa per alguna cosa que no va ocórrer, no hauria succeït mai: que ella havia impulsat la idea que no es llegís un llibre concret d’una concreta autora. Era mentida, el perill de la mentida sempre aguaitant. Una bogeria i una mentida. Ni Tejero va poder contra la veritat de la Rosa.