Will Smith ha esdevingut una de les figures més controvertides. Fa cinc mesos va decidir bufetejar Chris Rock a la gala dels Oscars quan aquest va fer una broma sobre la calvície de la seva dona: Jada Pinkett-Smith. Des de llavors la situació ha estat realment complexa per a ell, ja que ha caigut en l'ostracisme i a sobre ha rebut múltiples crítiques del seu entorn, incloent-hi el de la seva dona, que li va retreure el gest.

Ara, l'actor de 53 anys està intentant tornar a les xarxes socials. Cosa que ha fet amb una publicació humorística en què un goril·la nadó empeny un goril·la més gran per cridar la seva atenció. Amb una simple mirada, el goril·la gran espanta el petit.

Els seus seguidors li han mostrat un gran suport "Lol. Et donarem la benvinguda de nou, home! T'hem trobat a faltar" comentava un que continuava dient que "tothom passa una mala ratxa".

Molts dels seguidors de Smith s'han bolcat amb el retorn a les xarxes socials. L'artista va desactivar-les després d'internar-se en una clínica per controlar la seva ira. Tot i això, ara sembla preparat per al seu dur retorn.

Arribarà novament a assolir grans papers després del seu veto per part de l'Acadèmia? No es pot saber, però és clar que Will Smith continua sent un dels grans actors de les últimes dècades i que, per tant, segurament el veurem en altres papers.