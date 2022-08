Dia trist per a les xarxes socials. L'influencer de 20 anys, Carlos Sarrià, més conegut com a Charlie, ha mort després de quatre anys de lluita contra el càncer.

El jove, nascut a Alacant, va ser diagnosticat amb un sarcoma d'Edwing el 2018. Va aconseguir guanyar la primera batalla, però una metàstasi en la coroneta el va fer recaure. No obstant això, el valent guerrer mai va perdre els ànims i va decidir obrir-se un compte de Tiktok en la qual explicava als seus seguidors com ho estava passant amb un to molt irònic. Mai va perdre el somriure.

L'1 d'agost, després d'uns dies d'aturada, el jove explicava a través del seu compte que no tenia forces perquè havia passat uns dies bastant dolents. "Les estic passant molt, molt, molt canutes". Charlie va comentar que tenia "un mal de ventre increïblement fort", per la qual cosa van haver de posar-li una bossa de morfina.

La gent l'estimava molt, i ell a ells, per la qual cosa ha decidit acomiadar-se a través de les seves xarxes. "Adeu fills de puta, ens veiem en l'altra vida", es podia llegir en una història que va penjar a Instagram, comunicant la trista notícia. La publicació compta amb milers de missatges dels seus seguidors que segueixen sense creure-s'ho: "No pot ser".