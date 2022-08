Fa una setmana, la premsa del cor va enganxar Iñaki Urdangarin plorant desconsoladament dins del cotxe. La seva parella, Ainhoa Armentia, va fer tot el possible per calmar-lo, però sense èxit. Ara, n’ha transcendit el motiu: Els Estats Units van denegar el visat a l’exduc de Palma per assistir als casaments de dos dels seus nebots a causa de la seva situació legal i dels seus antecedents penals. En canvi, la infanta Cristina sí que va ser present en la trobada dels seus parents polítics, malgrat ser el primer estiu que el ja exmatrimoni passa separat oficialment.

Després d’estar dos anys i vuit mesos a la presó i d’haver superat un programa de reeducació per a corruptes, Urdangarin està en llibertat condicional des del mes de març passat. Tanmateix, continua sent part de la seva condemna i no té la llibertat total. Serà un home lliure el 2024 i, fins aleshores, no pot viatjar a segons quins països. Els Estats Units en són un. Això, pel que sembla, ha sigut la gota que ha fet vessar el vas.

Els dos casaments dels seus nebots

Els dos casaments que s’ha perdut no són insignificants: es van casar dos dels seus nebots, Iñaki i Nuala Flood. Tots dos són fills de Cristina, la germana d’Iñaki, que resideix a Minnesota. Casada amb Sean Flood, metge com ella, la parella té tres fills més. Els enllaços es van produir amb una setmana de diferència, cosa que va provocar que gairebé tota la família Urdangarin es desplacés al país nord-americà.

Primer, Nuala Flood va contraure matrimoni amb Jonathan Hearst. Set dies després, Iñaki Flood va fer el mateix amb la seva nòvia Paige. Tot i que els nòvios donaven per descomptat que els seus oncles no anirien als enllaços, la infanta Cristina va sorprendre amb la seva presència. A més, va ser acompanyada dels seus fills Juan, Miguel i Irene. La sorpresa, com va revelar el portal de notícies ‘Vanitatis’, va quedar una mica deslluïda davant l’absència d’Iñaki Urdangarin. Per això les llàgrimes.