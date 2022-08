El tenor espanyol Plácido Domingo va negar a Mèxic les acusacions que el vinculen a una organització criminal amb ramificacions als Estats Units, que operava com una secta i està acusada, entre altres delictes, de tràfic de persones. «Han vist que està tot comprovat que no hi ha res, el que sento molt és que era un grup que jo... d'amics, que considerava músics, vam estar en una ocasió, els vaig convidar a treballar, i desgraciadament no ha sigut així, però bé, en fi, sens dubte que jo no tinc res a veure en això», va assenyalar el cantant en declaracions difoses aquest dimarts per diversos mitjans al país.

El 19 d'agost passat es van revelar una sèrie de proves que vinculen l'espanyol amb una secta de tràfic de persones i tot i que no està acusat de cap delicte, suposadament el cantant seria client especial de l'esmentada xarxa. La veu de l'artista espanyol apareix en una conversa telefònica amb una de les líders de l'organització, Susana Mendelievich, anomenada «Mendy», en la qual suposadament acorden una trobada en un hotel, segons les fonts. Traït pels seus amics Les fonts van precisar que la conversa va ser registrada l'abril passat, quan Plácido Domingo, de 81 anys, va viatjar a l'Argentina per actuar al Teatre Colón, de Buenos Aires. En les seves declaracions a la ciutat de Monterrey, on va oferir un concert, Domingo va assegurar haver-se sentit traït pels presumptes amics que tenia en l'agrupació criminal. «Home, em fa tristesa quan has tingut amics per molts anys i t'adones que t'han utilitzat, llavors és així», va assenyalar. L'escàndol va provocar que aquest dimarts s'anunciés la cancel·lació d'un concert que el tenor tenia previst oferir el 16 d'octubre a Santiago de Xile. Segons l'empresa promotora, la cancel·lació es deu a «dificultats en la logística de la gira» i a «una situació que s'escapa» de les seves «mans com a productora», per la qual cosa lamenten «les complicacions que això pugui provocar». El 2019 Plácido Domingo ja es va veure obligat a renunciar al seu lloc de director de l'Òpera de Los Angeles després que una desena de dones van presentar una denúncia per comportament impropi, i la prestigiosa institució decidís obrir una investigació interna.