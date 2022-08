Aquest passat dimecres ens vam despertar amb unes imatges a la revista HOLA! que ha confirmat el que aquests dies s'ha estat tractant als platós de televisió: Piqué torna a estar enamorat i ja no amaga el seu amor amb la jove Clara Chía. Assistint al casament d'un dels seus millors amics, la parella es mostrava molt somrient en aquestes imatges, reflectint que ja no hi ha barreres en el seu amor.

Així reacciona Shakira al vídeo de Piqué fent petons a la seva nova nòvia Unes imatges que es produeixen després que Shakira arribés a la pau després de mesos d'exposició mediàtica i d'anunciar la separació amb el futbolista. Va ser el programa 'Socialité' qui treia en exclusiva el cap de setmana passat unes imatges de la nova parella al concert de Dani Martín en què podíem veure complicitat, però ara ja no hi ha dubtes. Shakira i Piqué aniran als tribunals per la custòdia dels seus fills Shakira segueix amb la seva rutina diària, bolcada amb els fills. L'artista s'ha deixat veure aquest dimecres diverses vegades, somrient i sense voler fer declaracions. En aquesta ocasió, l'hem pogut veure juntament amb els fills en un club esportiu on sembla que ha aprofitat el matí per jugar un partit de tennis amb ells. Xisca Perelló, ingressada a una clínica de Palma Minuts més tard, la cantant tornava a casa sense revelar com es troba després de fer-se públiques les imatges de Piqué i Clara Chía. Shakira entrava al domicili que compartia amb el futbolista amb cotxe sense explicar com està i si l'ha afectat veure el pare dels seus fills compartint moments amb la seva nova xicota... Això sí, podem veure-la d'allò més tranquil·la. Era coneixedora d'aquesta relació abans que es publiquessin les fotografies?