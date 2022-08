L’home que fou cognom

Emerson Fittipaldi ja ha assolit el màxim honor a què un home pot aspirar, que és el de dotar al seu cognom de significat propi. En els anys vuitanta, a qui li agradava córrer en excés amb el seu automòbil -sovint amb un Seat de segona mà, fora dels circuits i amb greu perill per a si mateix i per als altres- se’l definia com «un Fittipaldi», normalment amb un deix d’ironia, almenys a Espanya. El mateix li va passar a en Travolta, que va haver de suportar que al nostre país se li digués així, «un Travolta», al dansaire de discoteca, habitualment hortera, que es creia un as de la dansa. Tan restringida és la llista de personatges que han aconseguit que el seu nom tingui vida pròpia, que està encapçalada ni més ni menys que per Crist, no són pocs els que per córrer massa amb el cotxe o allargar fins a altes hores la nit i els seus excessos en la discoteca, arriben a casa fets un crist.

Ni els dos campionats del món de Fórmula 1 que va conquistar el1972 i el 1974, ni els dos triomfs en les 500 Milles d’Indianapolis, ni el fet de casar-se per tercera vegada als 66 anys i ser encara capaç a aquesta edat d’engendrar dos nous fills que se sumaven als cinc anteriors, pot comparar-se a la glòria d’un cognom transcendeixi per sempre a la persona.

Ser un Fittipaldi. Quasi res. Per això sorprèn que, als seus 75 anys, havent aconseguit el que ben pocs aconseguiran durant tota la seva existència, no podent aspirar a més alta glòria en aquesta vida, es presenti com a candidat el Senat italià en les eleccions del pròxim 25 de setembre. Senadors n’hi ha molts, però homes que hagin dotat de significat propi al seu cognom, ben pocs. A més, el Senat romà ja no és el que era, ja ni tan sols es resolen les cuites a punyalades, com en temps de Juli Cèsar.

Pel que sembla, els descendents d’italians tenen dret a formar part de les llistes electorals encara que -com és el cas de l’expilot- no tinguin cap altre vincle amb el país. Ben pensat, això obre la mateixa possibilitat a Travolta, també d’ascendència italiana, així el Senat tindria asseguts en els seus escons no a un Fittipaldi i a un Travolta, sinó als autèntics Fittipaldi i Travolta, que s’afegirien a l’abans esmentat Crist, en aquest cas no com a senador però si amb notable presència a tota la ciutat de Roma. No obstant això, de moment l’únic que té opcions és el brasiler, que es presenta per Germans d’Itàlia, partit liderat per Giorgia Meloni i considerat d’ultradreta que, segons les enquestes, podria arreplegar el 45% dels vots i amb el govern de la República.

Giorgia Meloni es va declarar admiradora de Mussolini, però això a Fittipaldi li és igual, és un tipus acostumat a anar de pressa per la vida i al Duce l’ha deixat tan enrere que no el veu ni pel retrovisor. L’única ideologia que se li coneix a Emerson és el cristianisme, cosa que explica que l’hagi seduït la idea d’anar a treballar a Roma, on es troba el Senat. Amb Sant Pere -l’església, no el sant- just al costat, és ben capaç d’assistir de bon matí a missa, sortir d’aquesta a les 10, i a les 10.05 estar ja en el seu despatx, per poc que el trànsit de Roma sigui fluid, per alguna cosa, a més de dir-se Fittipaldi, el senador és un Fittipaldi, brrruum.

Si ja hi ha a Roma un Papa argentí, lògic és que tingui també un senador brasiler. Si les intencions de vot es confirmen i Fittipaldi recala a la ciutat eterna, no li faltaran esglésies que visitar, i malgrat això capaç serà d’acudir a totes en un sol matí, sense parar a boxes ni una sola vegada. Segons ha explicat en alguna ocasió, el seu fervor religiós li va néixer en 1996 arran d’un accident de cotxe del qual va sortir il·lès, tot i que se li va engegantir i afermar un any més tard, quan va tenir un accident amb un ultralleuger, acompanyat d’un dels seus fills. Tirat en un pantà de la selva brasilera, ferit, demanant ajuda a crits, al final la seva veu va ser escoltada. No va ser Déu en persona qui va acudir, la qual cosa explicaria la conversió de Fittipaldi i de qualsevol, sinó uns pescadors que per allà feinejaven. Això és igual, per a Fittipaldi va ser el Senyor qui els va enviar, per més que -imagino- ells ho neguessin, que no, escolti, que a mi em va enviar la meva dona a buscar peix per a sopar, que hauria de veure com es posa de pesada. Res, va ser Déu i no se’n parli més. El bon jan de l’Emerson no oculta que de política en sap més aviat poc, però com que de cotxes i de cristianisme en sap molt, espera que una cosa compensi l’altra, no en va en tots tres casos es tracta d’arribar a la meta abans que els altres. Si en el seu moment va fer costat a Bolsonaro al Brasil, per què no ha de fer costat a Meloni a Itàlia, que ni tan sols té selva per arrasar, brruumm.