La plataforma de streaming Twitch ha expulsat una de les seves usuàries per practicar sexe en directe mentre retransmetia a través de la plataforma. Al principi es tractava d'una retransmissió normal i corrent en què els usuaris no veien res estrany, però la situació va començar a canviar lentament.

En un moment determinat, la streamer 'kimmikka_' va començar a fer gestos estranys que van cridar l'atenció dels usuaris. A més, els seus moviments eren una mica estranys per ser una retransmissió. Aviat, es van fixar en el reflex de la pantalla i van veure que tenia el seu xicot darrere practicant sexe amb ella. A més, en alguns moments se'l pot veure aparèixer darrere seu.

La retransmissió es va tornar viral i ràpidament els moderadors de Twitch van banejar Kimmikka durant set dies.

Molts streamers han estat castigats per Twitch per retransmetre continguts que eren il·legals a la plataforma. No només sexe, sinó també altreS tipus de continguts que no estan acceptats en els termes i les condicions d'usuari de la plataforma morada.