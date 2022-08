Sense cap dubte, una de les imatges de la tercera jornada de LaLiga, amb partits encara per disputar-se, ha sigut la del blau a l’ull dret de Joan Laporta. El president del FC Barcelona va acudir a la llotja del Camp Nou per presenciar la victòria del Barça davant el Valladolid per quatre gols a zero. Allà, les càmeres de DAZN van captar com Laporta, acompanyat de l’exjugador i actual dirigent del club val·lisoletà Ronaldo Nazário, es treia les ulleres de sol i deixava a la vista una considerable ferida al rostre.

Des de l’entitat blaugrana es va informar que l’ull de vellut es devia a un «accident domèstic sense importància», tot i que els usuaris de Twitter no han trigat a compartir les seves pròpies versions de les possibles causes de l’esmentat blau. La «cinquena palanca» La majoria de bromes sobre la ferida de Laporta van coincidir a fer referència a les famoses palanques que el club culer ha activat durant l’estiu. Aquest recurs, que consisteix a vendre drets del club per poder finançar els fitxatges estel·lars que s’han aconseguit al llarg d’aquest mercat, ha sigut el comú denominador d’aquesta pluja de mems. També hi ha hagut lloc per a altres interpretacions, entre les quals destaquen la baralla entre el president i una figura mítica de les xarxes socials com Hasbulla o una nit de festa protagonitzada per Laporta i Ronaldo Nazário.