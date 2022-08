La reina de Saba es torna antisistema

Antonio Ingroia, un exjutge italià que a més és advocat de l’actriu Gina Lollobrigida, fa anys que intenta protegir la diva del saqueig del seu patrimoni, que es disputen el seu fill, el seu nét, el seu antic ajudant personal i fins i tot un exmarit espanyol, amb l’argument jurídic que tots han tractat d’aprofitar-se de l’estat psíquic de la mítica estrella del cel·luloide. Ingroia és també el cofundador d’un nou partit que concorrerà a les eleccions generals del 25 de setembre i la candidata del qual al Senat és la mateixa diva i clienta, de la qual l’advocat (i ara polític) no ha dubtat a garantir que està «completament lúcida» als seus 95 anys. Res per aquí, res per allà.

La política italiana mai decep. Si Itàlia ha comptat entre la seva classe dirigent amb un president sospitós de muntar festes sexuals a les quals acudien menors d’edat i al qual demanen sis anys de presó per pagar suborns per a fer callar l’escàndol (Berlusconi); si ha elegit set vegades primer ministre a un polític connectat amb la Cosa Nostra (Andreotti); o si ha elegit diputada a una reina del porno (Cicciolina) -sens dubte més innocent que els dos primers-, no hi ha motius per a creure que, a cinc anys de la centúria, La Lollo no resulti elegida senadora per un batibull antisistema que inclou al Partit Comunista, Acció Civil o Pàtria Socialista, conjunt de petites formacions agrupades sota el nom d’Itàlia Sobirana i Popular.

La musa del neorealisme italià, protagonista de pel·lícules mítiques com Salomón y la reina de Saba (King Vidor, 1959), ha explicat que el seu model polític, inspirat en Mahatma Ghandi, té com a objectiu «que el poble decideixi, des de la sanitat fins a la justícia». Està cansada, diu, «de sentir els polítics discutir entre ells sense arribar mai a cap costat (...). Itàlia està malament, vull fer una cosa bona i positiva».

No serà fàcil: si el seu partit no aconsegueix el 3% dels vots, no podrà entrar al Parlament, la qual cosa a Itàlia ha aixecat tota mena de suspicàcies pel que fa al concurs de l’actriu, a la qual els analistes no valoren més que com un esquer per als electors, a la vista que la formació amb la qual es presenta és desconeguda per als votants. Els líders d’aquesta sopa de sigles antisistema i euroescèptica, Marco Rizzo, secretari del Partit Comunista, i el mateix Ingroia, ja han advertit que, encara que ella es troba bé, a causa de la seva edat no participarà en els mítings de la campanya. Només enviarà comunicats i missatges en vídeo.

Els principals títols de la seva extensa filmografia (més de 60 pel·lícules) donarien per a l’acudit si a Itàlia mantinguessin la traducció amb què van arribar a les sales de cinema espanyoles: La mujer de paja, Tuya en septiembre, Pan, amor y fantasía, La burla del diablo, ¡Atención, bandidos! Serà la segona vegada que l’eterna rival de Sophia Loren provi sort en política. L’any 1999, ja retirada del cinema, es va presentar a les eleccions europees amb els demòcrates de Romano Prodi. Es va quedar a 10.000 vots d’un escó a Europa.

La política ha estat continu objecte de desig per al món de l’espectacle. Des de Ronald Reagan a Arnold Schwarzenegger, Cynthia Nixon, Clint Eastwood, Dwayne «The rock» Johnson o el líder ucraïnès, Volodímir Zelenski, les grans starlettes han sucumbit a la temptació de canviar uns focus per uns altres més o menys amables, segons es miri. Però Itàlia és cas a part. En un país 32 vegades més petit que els Estats Units i sovint ingovernable, els últims anys han estat testimonis dels intents per fer carrera en la cosa pública de l’autor de Volare, Domenico Modugno (Partit Radical), les actrius porno Cicciolina i Moana Pozzi (Partit Radical i Partit de l’Amor) o el còmic Beppe Grillo (Moviment Cinc Estrelles). En les eleccions del 25 de setembre s’estrena també com a candidat l’excampió de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, de 76 anys, nascut al Brasil i italià per via paterna. Ho farà pels ultradretans Germans d’Itàlia, liderats per Giorgia Meloni, la candidata que fa dies va publicar en xarxes el vídeo de la violació d’una refugiada ucraïnesa per un immigrant.

La nova aventura política de La Lollo no aturarà el formidable embolic judicial que la guanyadora de cinc Donatello i un Globus d’Or protagonitza des de fa anys per la gestió de la seva fortuna, que segons les fonts, bascula entre els 15 i els 36 milions d’euros. Gina Lollobrigida va confiar la gestió dels seus béns al seu antic ajudant personal, en contra de l’opinió del seu fill i del seu nét i en disputa amb l’empresari espanyol amb qui es va casar a principis d’aquest segle, l’immobiliari Javier Rigau, 34 anys més jove que la diva i, segons assegura, amant d’aquesta des que ell tenia 15 anys. El matrimoni va acabar anul·lant-se. Exmarit, fill i nét, antany enemics, van fer front comú en descobrir-se que el lleial ajudant, que va començar a treballar a les ordres de l’estrella quan era un noi de 24 anys, va dilapidar els diners de la seva cap amb grans extraccions bancàries, cotxes de gran cilindrada o vacances de luxe, a més de vendre propietats immobiliàries de l’actriu per valor de dos milions d’euros. En la seva argumentació jurídica, el fill de Gina ha apel·lat a l’estat mental de la seva mare. Pur neorealisme italià.