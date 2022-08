S’acosta el final de l’estiu i les celebritats espanyoles aprofiten per compartir a les xarxes socials els records dels seus dies de vacances. Entre les més polèmiques, Cristina Pedroche, que després de publicar fotografies del seu viatge a Mèxic amb la seva parella, el cuiner Dabiz Muñoz, ha fet esclatar les xarxes socials.

A les imatges compartides per la presentadora de televisió, se la veia ballant i posant al costat d’unes menors que viuen a la ciutat de Tipikal, a la península de Yucatán, i que es troben en una situació de vulnerabilitat. «M’han ensenyat moltes coses...», escrivia al peu de la publicació.

El comportament de la periodista no va agradar gens a la gran majoria dels seus seguidors, que la van acusar de formar part d’un tipus de turisme no ètic que s’aprofita de nenes de països en vies de desenvolupament amb l’objectiu de guanyar seguidors, mostrant una falsa solidaritat amb què no ajuda en absolut els habitants del lloc.

Les crítiques no van trigar a inundar el perfil de la madrilenya, que simplement va respondre desactivant els comentaris de la fotografia.

De verdad que, con lo que se han criticando ya este tipo de fotos utilizando niños para ganar unos likes, hay gente que todavía se las hace.

Cristina, ¿te gustaría que alguien utilizase a tus hijas para simplemente darse autobombo? — Monser (@Monser00592359) 24 de agosto de 2022

Mira, una rica retratando niñas del tercer mundo. Qué comprometida que soy!!! — Bill Cole (@BillCol52686592) 24 de agosto de 2022

El programa de televisió ‘Socialité’, de Telecinco, va organitzar una tertúlia en què també hi va participar el pare Damián, un missioner i sacerdot molt conegut a les xarxes socials, que no va dubtar a retreure a Pedroche la seva actitud.

«Estan fent turisme, passant-s’ho bé, i gastant-se una pasta. S’aprofiten d’aquesta realitat per afavorir la seva imatge. No em sembla el més just amb les persones que realment ens dediquem a aquesta tasca. El meu objectiu no és guanyar seguidors, és mostrar la realitat de la gent que pateix, i els ‘influencers’ busquen conquerir el cor a través de la demagògia de la pobresa<», va opinar el capellà.

Però la crítica llançada per part del programa no va quedar aquí, ja que també van repassar la imatge i l’èxit de la protagonista de les campanades a les xarxes. «El perfil de Cristina Pedroche s’està desinflant a marxes forçades, el decreixement de seguidors és tremend, voreja la tragèdia», explicava l’expert en xarxes socials José Noblejas.

«Ella ha pres la decisió de restringir els comentaris a les seves fotos, i és un error. Si continua ignorant els membres de la seva comunitat que no la idolatren, les marques que confiaven en ella s’ho repensaran», afegia l’analista.