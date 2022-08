El 'culebrot' de la separació entre Gerard Piqué i Shakira segueix allargant-se i complicant-se cada dia que passa. Després de la publicació de les primeres imatges del futbolista del Barça amb la seva nova parella, els rumors i els comentaris al voltant de la parella s'han anat incrementant i com a prova d'això, el missatge -dur- d'un famós 'paparazzi' contra el central de la Bonanova.

"Aquesta setmana et trauré la careta, Gerard Piqué. Li explicaré al món sencer com es va produir la gran traïció. Ja li he fet arribar a Shakira que tinc les proves de quan, com i on la vas enganyar", va assegurar el fotògraf Jordi Martín a el seu compte de Twitter.

El mateix reporter gràfic va publicar posteriorment un altre tuit en què il·lustra el text amb un vídeo del futbolista del Barça conduint a tota velocitat per la Ciutat Comtal amb el seu fill a dins, cosa que tampoc dubta a denunciar: “Proves com aquesta són les que faré arribar aquesta setmana a Shakira", apunta, en to amenaçador. Caldrà veure el contingut d'aquestes imatges i quina repercussió tenen, encara que ningú no dubta que el tema s'allargarà...