<strong>Leonardo DiCaprio</strong> i Camila Morrone han posat fi a la seva relació després de més de quatre anys junts, segons informa la revista ‘People’.

Els inicis del seu festeig es remunten al 2017, quan l’actor va ser captat abandonant la casa de la model a Los Angeles, i aquell mateix mes se’ls va veure de vacances a Colorado. La seva primera aparició oficial com a parella no va ser fins al 2020, durant la celebració de la gala dels Oscars a la qual ell assistia com a nominat a millor actor pel seu paper a ‘Érase una vez en Hollywood’, premi que va perdre davant el ‘Joker’ de Joaquin Phoenix.

Sempre van intentar passar desapercebuts, tot i que el juliol del 2019, fonts pròximes a tots dos explicaven a la revista ‘People’ que anaven «de debò», i que DiCaprio «havia presentat Morrone als seus pares feia molt temps». El 2020 van estar més units que mai, ja que van passar junts el confinament, però aquest estiu han sigut fotografiats sempre per separat, de viatge, cadascú per la seva banda. Després d’aquest temps de distanciament, van agafar camins diferents de manera amistosa.

Tot i que es desconeix qui ha pres la decisió de posar punt final al seu festeig, la ruptura entre DiCaprio i Morrone aviva la teoria que els 25 anys és el límit que ell accepta per a les seves parelles. Cap de les exnòvies de l’actor ha superat aquesta edat mentre mantenien amb ell una relació, i aquesta última separació succeïda pocs mesos després que la model complís l’esmentada xifra, no fa més que alimentar la hipòtesi.

Camila Morrone cumplió 25 años hace dos meses. Hoy se confirmó el término de su relación con Leonardo DiCaprio.



Siempre volvemos a este gráfico. pic.twitter.com/WVZiIIUbGF — Carla ❁ (@shannonlada) 30 de agosto de 2022

Parelles anteriors

No és la primera vegada que passa això, el mateix els va passar a Bar Refaeli, Kelly Rohrback i Nina Agdal, la relació de les quals amb DiCaprio va arribar a la fi en el moment en què van fer els 25. Quant a la resta de les seves nòvies, cap va arribar a arribar a aquesta edat, i totes, excepte Blake Lively, eren models.

El 2019, Morrone va concedir una entrevista a ‘Los Angeles Times’, en què va explicar que «hi ha moltes relacions a Hollywood, i en la història del món, en què les persones tenen grans diferències d’edat. I qualsevol hauria de poder sortir amb qui vulgui sortir».

Però complerts els seus 25, la llegenda de les ruptures de DiCaprio es repeteix i, tot i que tot això fos una simple coincidència, és clar que l’actor té uns gustos molt estrictes pel que fa a l’amor, i les teories i mems d’internet ja són inevitables.