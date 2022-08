Esgotant les seves vacances abans d’iniciar el rodatge d’una sèrie de la qual de moment no pot avançar cap detall, María Pedraza ens regala un espectacular posat en biquini durant una divertida jornada a les platges d’Eivissa en què no va comptar amb la companyia d’Álex González, amb qui viu el seu millor moment.

El 13 d’agost passat, coincidint amb el 42è aniversari de l’actor, la protagonista d’‘Élite’ deixava de banda la discreció que envolta la seva relació – que dura ja un any i mig – per declarar el seu amor per l’intèrpret amb un preciós vídeo publicat a les seves xarxes socials.

Biquini negre

Tanmateix, en aquesta ocasió María s’ha deixat veure a l’illa balera sense Álex, tot i que molt ben acompanyada per una amiga amb qui va compartir rialles, banys i complicitat. Escultural –i guapíssima sense gota de maquillatge i amb la seva mitja melena despentinada per la brisa marina i el salnitre– l’actriu va presumir de cos i de bronzejat amb un senzill biquini negre.

Apostant per la naturalitat amb unes senzilles xancletes i un collar de petites closques en color blanc, María no només es va banyar i va prendre el sol, sinó que també va disfrutar d’un tranquil passeig a la vora del mar en el qual la vam veure d’allò més relaxada i pensativa.