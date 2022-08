En la imatge, un Michael O’Leary crispat i sempre amb la boca oberta s’estira la corbata cap amunt, fingint el seu propi penjament. És una foto promocional del comptable irlandès que porta 28 anys al capdavant de Ryanair, línia de baix cost i tracte encara inferior a passatgers als qui el cap diu «estúpids», quan són multats per oblidar la targeta d’embarcament.

Atès que el seu lema és que la mala publicitat no existeix, el conflicte laboral d’O’Leary amb els seus tripulants de cabina pot titular-se com la vaga del salvatge, a més de ser reutilitzat com un reforç de la imatge de la companyia. Els treballadors volen demostrar a l’etern suprem que han caducat els temps en què els obligava a pagar per la seva formació, uniformes i menjar.

Sort que O’Leary no llegirà aquest perfil, perquè ho consideraria molt per sota de la corrosió que exigeix el seu personatge d’esvalotador empresarial. La secció hauria d’arriar per un dia el seu paraigua de Limón&vinagre, títol que porta quan es publica a El Periódico de España, per a recórrer a l’epígraf Vitriol&estricnina. Es tracta, al cap i a la fi, de l’executiu que va voler imposar una tarifa als qui utilitzessin els lavabos dels seus avions, amb l’apèndix escatològic que «estic disposat a netejar-los personalment el cul per cinc euros».

Amb perdó, però no cap una disculpa en cada paràgraf. O’Leary va arrencar una ovació en anunciar en una conferència la troballa antropològica que «els irlandesos beuen tant perquè a Irlanda no es practica el sexe». Abans s’havia llançat a ballar en públic amb més furor que Sanna Marin en privat. El CEO de Ryanair es responsabilitza amb aquests mètodes de més de dos mil vols diaris, encara que la seva prosa aprofundeix en el manifest que mai comprometrà la seguretat, però que tota la resta es pot discutir.

Ryanair no es diu O’Learyanair perquè el seu fundador va ser Tom Ryan, amb el disbauxat O’Leary confinat a la comptabilitat fins que va entrar en erupció com a màxim executiu. Reconeix que no sap pilotar un avió, a diferència de bona part dels seus col·legues, i que «a penes si puc conduir un cotxe». En realitat, mana al volant d’un Mercedes, amb la llegenda que va comprar una llicència de taxi a Dublín per a deslliurar-se dels embussos amb el seu vehicle particular.

Si tens una idea forassenyada, segur que O’Leary se’t va avançar. Desperta tantes simpaties entre els seus empleats com entre els gegants del sector de l’aviació, cap als quals es va mostrar tan explícit com de costum. «El negoci aeri està dirigit per un manat de ximples sense personalitat, que es neguen a enfrontar-se als ecologistes per a tractar-los com els masturbadors mentiders que són en realitat».

La llengua viperina li ha permès guanyar, o estalviar atès que es parla de l’imperi del baix cost, uns 1.100 milions d’euros. Però la seva fortuna ha de trontollar, ja que ara predica amb la vehemència habitual que s’acabaran els bitllets a deu euros, i que els passatgers hauran d’habituar-se a pagar el preu real dels vols. La seva gestió és una confrontació contínua. Amb els clients, amb els treballadors, amb els col·legues, amb els reguladors. El cabal de sortides de to d’O’Leary flueix inesgotable. Va fer broma que els seus pilots provocarien turbulències periòdiques en els avions, «per a augmentar la venda de begudes alcohòliques a bord».

Sempre a cavall entre el deliri i l’estratagema comercial, convé recordar que el seu perfil biogràfic no s’ajusta als herois de carrer de Mark Twain. El conseller delegat de Ryanair es va formar en el selecte Trinity College dublinés, en l’estela de Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bram Stoker o Samuel Beckett. Els insults del cap de Ryanair també són low-cost, com la imposició de seients no inclinables i sense butxaca posterior. Ha distorsionat la imatge desenfadada de Richard Branson, el repulsiu Elon Musk és un O’Leary sense sentit de l’humor. I la singular estima de l’irlandès pel barat i antiestètic desapareix en el detallisme invertit a renovar, a preus desbocats, el palauet que es va comprar a Mallorca. Sort que O’Leary no llegirà aquest perfil, perquè el consideraria molt per sota de les seves exigències satíriques. Encaixa les punyalades amb la mateixa esportivitat que desplega en ventar-les. Després d’un debat a mort amb el seu etern rival Willie Walsh, màxim executiu de la irlandesa Aer Lingus i de British Airways abans i després de la fusió amb Iberia, el protagonista d’aquesta benèvola aproximació es va acomiadar al crit de «has estat fenomenal, Willie, hem de repetir-lo tan aviat com sigui possible».