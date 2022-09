Tot ajudant l’Esperit Sant

El Vaticà ve a ser com el Hollywood de l’època daurada, on el primer que feia algú que aspirava a la fama era canviar-se el nom, sovint ajudat per algun productor que sabia d’aquestes coses.

- Roy Harold Scherer Jr.? Amb aquest nom no vas enlloc. Tu et diràs Rock Hudson.

Així que Jorge Mario Bergoglio es va convertir en Francesc, de la mateixa manera que abans Karol s’havia convertit en Joan Pau i Joseph Aloisius en Benet. En el cas dels papes no els posa l’àlies un productor espavilat sinó que -és un suposar- l’hi inspira l’Esperit Sant, que serveix per tot: igual un dia inspira als cardenals sobre qui haver de ser nomenat Papa, que un altre dia li murmura a cau d’orella al bisbe de Roma quin nom li pega. Per no recordar que va aconseguir fins i tot que concebés una verge.

Francesc està sent un Papa més aviat progre, cosa que no agrada gens als catòlics més ortodoxos. Ho va demostrar poc després d’assumir el càrrec, reconeixent el dret dels homosexuals a unir-se civilment, amb aquella frase que malgrat la seva lògica aclaparadora -o precisament per això- va ser tan polèmica: «Si algú és gai i cerca al Senyor i té bona voluntat, qui sóc jo per a jutjar-lo?». Les seves opinions contra les polítiques antiimmigració i les seves crítiques al capitalisme no han fet sinó confirmar-lo com un Papa roig. Degradar a l’Opus Dei aquest mateix estiu, va ser la gota que va omplir el got. Els catòlics ortodoxos haurien de ser els qui més creguessin en la infal·libilitat del Papa, no en va és dogma de fe, i en canvi són els primers d’acusar-lo de portar a l’Església pel mal camí, que deu ser el del Diable. Si el Papa lliga en curt l’Opus, serà perquè Déu així ho vol, com haurien de saber sobretot els membres de l’Opus. Es veu que el Papa només és infal·lible quan actua segons el criteri d’alguns.

Bergoglio és el Papa número 266, amb el que l’Església és la institució amb govern més vell, més fins i tot que la Generalitat catalana, els presidents de la qual asseguren anar ja pel número 132, o potser el 133, no recordo bé, un ja es descompta, només puc assegurar que és el nom d’un antic model de Seat, i ni per aquestes van aconseguir que la nova factoria de la marca es construís a Catalunya. És a més argentí, així que els seus pregons els dies que celebra missa, poden durar fins a l’alba de l’endemà. Això esgota per més Papa que un sigui i per més que rondi per allà l’Esperit Sant tractant d’ajudar, que també per a això serveix.

D’aquí ve que la convocatòria del Col·legi Cardenalici en ple agost, amb el nomenament de vint nous cardenals, s’hagi interpretat com un senyal de propera dimissió. La reunió porta per nom Consistori, però més aviat es tracta d’un càsting perquè l’actual Papa valori als seus possibles successors, una espècie de Got Talent religiós, diguem-li God Talent.

Quan un Papa deixa vacant la cadira de Sant Pere per haver estat cridat d’improvís a reunir-se amb el seu superior immediat, no hi ha temps per a càstings i és l’Esperit Sant -de nou- qui en el Conclave s’encarrega d’il·luminar als cardenals que han de triar successor. No és el cas de Francesc que, com que té encara temps, ha decidit donar un cop de mà a l’Esperit Sant en la seva tasca, no perquè no es fiï d’aquest, sinó perquè sap que està molt ocupat. A més, com a màxima institució del catolicisme, coneix bé el refrany d’«estar a missa i repicant», i s’hi aplica.

Els vaticanòlegs, que són com els antics kremlinòlegs tot i que comptant sotanes en lloc de medalles, donen per fet que Francesc s’està preparant una successió a la carta, un Papa 267 que segueixi la seva mateixa línia progressista, si és necessari col·locant-se un plomall al cap per a demanar perdó als indígenes americans, com ha fet ell recentment.

La meva àvia deia d’algú molt llest «aquest sap llatí», i és de suposar que Bergoglio domina aquesta llengua, d’aquí ve que gran part dels cardenals que tindran dret a vot en l’elecció del nou Papa, hagin estat nomenats per ell. Són detalls d’aquests que serveixen per a ajudar a Esperit Sant, que està molt enfeinat.

Aquests mateixos vaticanòlegs destaquen en les apostes successòries -abans de saber fins i tot si l’actual Papa pretén jubilar-se- als cardenals Zuppi i Tagle, els qui als espanyols poc versats en matèria canònica ens sonen a bessons fills de don Pantuflo Zapatilla, sense altra aspiració en la vida que aconseguir que els reis els duguin per fi l’anhelada bicicleta.

Almenys, Francesc ens ha servit per a assabentar-nos que hi ha Papes de dretes i d’esquerres, i que uns són infal·libles i els altres no.